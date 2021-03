Formula E: Roma e Valencia diventano E-Prix a doppia gara

La FIA Formula E ha annunciato questa mattina importanti cambiamenti per il calendario della settima stagione, quella che dà validità Mondiale alla categoria full electric a 4 ruote del motorsport.

Gli organizzatori della Formula E hanno annunciato oggi che l'evento italiano del Mondiale, l'E-Prix di Roma, è divenuto un duplice appuntamento. Saranno infatti ospitati i round 3 e 4 della nuova stagione che saranno disputati rispettivamente il 10 e l'11 aprile.

Stessa sorte anche per l'E-Prix di Valencia, che è diventato un evento con doppia gara. Ospiterà i round 5 e 6 del Mondiale, previsti pochi weekend dopo Roma, ovvero quello del 24-25 aprile.

I promotori del Mondiale hanno fatto sapere che continueranno a monitorare gli effetti della pandemia da COVID-19, rimanendo in contatto costante con team, Costruttori, partner, televisioni e città ospitanti per capire il da farsi in un altro anno che si preannuncia a dir poco complicato a causa del virus.

Il nuovo calendario, ha fatto sapere la Formula E, sarà svelato a breve. Tutti gli aggiornamenti dello stesso dipendono e dipenderanno dalle restrizioni di viaggio, così come dai protocolli governativi approvati dai singoli paesi e soggetti all'approvazione del Consiglio Mondiale del Motorsport FIA.