Formula E: Rast proverà l'Audi come possibile sostituto di Abt

René Rast proverà l'Audi di Formula E in luglio in vista della possibile sostituzione del licenziato Daniel Abt.

Quest'ultimo ha perso il posto dopo che lui stesso aveva ceduto il suo da pilota virtuale al simracer Lorenz Hoerzing in occasione del round di Race at Home Challenge Esports di un paio di settimane fa.

A questo punto la Casa dei Quattro Anelli è alla ricerca di un nuovo compagno di squadra per Lucas di Grassi e la scelta potrebbe ricadere sul Campione 2019 del DTM, che nel 2016 prese parte all'E-Prix di Berlino con il Team Aguri.

"Per ora il programma prevede un test al Lausitzring all'inizio di luglio - ha ammesso il tedesco a Motorsport.com durante la conferenza stampa cui ha presenziato nella pausa dei test DTM al Nurburgring - Il fatto è che però non abbiamo ancora un calendario ufficiale di Formula E, quindi non sappiamo se riuscirò o meno ad esserci, visto che se gli eventi combaciano, la priorità è il DTM. Tutto dipenderà da quello. Comunque sono interessato alla Formula E, è uno dei più bei campionati che ci siano ora e con Audi che lascerà il DTM è l'unica opzione che mi resta se voglio essere ancora con loro da ufficiale".

Si era parlato anche di Nico Muller come possibile rimpiazzo di Abt, ma lo svizzero ha confermato che resterà impegnato con la Dragon Racing.

“Sono impegnato con il DTM ed Audi, che è la mia priorità, mentre la seconda è la Formula E con Dragon per l'intera stagione - spiega il rossocrociato, anche lui presente all'intervista con Motorsport.com - Al momento non vedo altro, vediamo che idee saltano fuori perché qui cambia tutto spesso. Per ora abbiamo un lavoro da terminare e coi due programmi sono impegnatissimo".