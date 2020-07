Formula E, Rast ha provato l'Audi: "Ho imparato tante cose"

René Rast è stato al Lausitzring per provare l'Audi di Formula E che condurrà nelle restanti sei gare che la serie affronterà ad agosto a Berlino.

Il tedesco, ingaggiato dall'Audi Sport ABT Schaeffler Team in sostituzione del silurato Daniel Abt, aveva già programmato il test da tempo e durante le due giornate ha messo insieme 33 tornate coadiuvato dal compagno di squadra Lucas di Grassi, che gli ha dato tutte le informazioni per rendere al meglio fin da subito.

“Una macchina dall'abitacolo aperto è completamente diversa dalla RS 5 cui sono abituato - ha detto il Campione in carica del DTM - Negli ultimi giorni sono state tante le novità, ma il team e Lucas mi hanno accolto benissimo insegnandomi tutto per fare bene. Mi sono divertito e non vedo l'ora di essere in gara a Berlino, anche se so che sarà una sfida molto dura".

Anche per Di Grassi è stata l'occasione di rimettersi al lavoro sul serio dopo il lockdown.

"Ho passato molte settimane a videochiamare e telefonare, per cui è bello essere di nuovo alla vita reale col team - commenta il brasiliano, rientrato dal Sud America di recente . Abbiamo sei gare davanti a noi dove si deciderà il campionato, è tutto apertissimo e vogliamo arrivare a Berlino ben preparati; questo test è stato un bel passo in questo senso".