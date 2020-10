Formula E: Rast con Audi a tempo pieno per la stagione 2020-21

Rast, che fa parte del programma piloti Audi dal 2009, è stato chiamato a sostituire Daniel Abt nel team dopo che il due volte vincitore dell'E-Prix è stato licenziato per aver fatto prendere posto a un pilota sim in una gara di Esports.

A seguito della perturbazione del calendario FE causata dalla crisi sanitaria globale, Rast ha potuto prendere il posto quando il finale della stagione di sei gare a Berlino non si è scontrato con i suoi impegni tedeschi per le auto da turismo.

Nell'ultimo dei tre eventi a due teste presso la sede dell'aeroporto di Tempelhof, Rast ha conquistato un podio inaugurale e poi l'ha seguito con un quarto posto nella gara finale della stagione.

Rast, 34 anni, ha detto: "Le gare di Berlino hanno sicuramente stuzzicato il mio appetito per qualcosa di più, quindi ora non vedo l'ora di disputare la mia prima stagione completa in Formula E.

"Partire in questo campionato del mondo per Audi è il prossimo emozionante capitolo della mia carriera e non vedo l'ora di iniziare".

L'annuncio offre a Rast un programma motoristico di base per la stagione 2021, con il pilota del Team Rosberg pronto a lasciare il DTM alla fine dell'attuale campagna, a seguito dell'abbandono del campionato da parte dell'Audi.

Tuttavia, dopo quattro vittorie di fila negli ultimi due round sul circuito di Zolder in Belgio, Rast è in corsa per una tripletta di titoli DTM, dopo aver superato Nico Muller in testa alla classifica per 19 punti, con solo un paio di gare da disputare a Hockenheim.

Il responsabile Audi del motorsport Dieter Gass ha detto: "Con le sue impressionanti prestazioni a Berlino, Rene ha dimostrato di sentirsi a suo agio in Formula E e allo stesso tempo è anche veloce e di successo.

"Si è assolutamente guadagnato il suo posto nel nostro team di Formula E".

Il dieci volte vincitore della FE Di Grassi, anche lui campione del 2016-17, rimarrà in squadra per una settima stagione consecutiva e manterrà il suo record di partenza in ogni gara della storia del campionato.

"Per me è stato estremamente importante avere due piloti che si spingono l'uno verso il massimo delle prestazioni", ha aggiunto Gass. "Con Lucas e René, siamo riusciti a farlo in modo brillante.

"Lucas è il pilota di maggior successo in campo e ha una gran voglia di vincere il suo secondo titolo. René ha già lasciato un segno impressionante a Berlino.

"Ci stiamo godendo la sua determinazione anno dopo anno nel DTM. "Non vedo l'ora di sperimentarlo già in Formula E".