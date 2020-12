Formula E: posticipato l'E-Prix inaugurale di Santiago

Dopo aver visto il calendario della stagione 2019-2020 stravolto a causa della pandemia da COVID-19, con gli ultimi sei appuntamenti disputati tutti sul tracciato di Berlino, la Formula E è nuovamente alle prese con i problemi organizzativi derivanti dal coronavirus.

Il doppio appuntamento inaugurale della stagione 2021, che si sarebbe dovuto disputare a Santiago del Cile, è stato infatti rinviato a data da destinarsi a causa del blocco dei voli imposto dalle autorità cilene per tutti i soggetti provenienti dall’Inghilterra.

In un comunicato rilasciato dagli organizzatori si legge: “In accordo con la municipalità di Santiago l’E-Prix è stato rinviato. Le gare non si svolgeranno più il 16 ed il 17 gennaio e stiamo lavorando con la città per definire una nuova data entro il primo trimestre del 2021”.

La decisione è dovuta a seguito della diffusione del nuovo ceppo del coronavirus identificato in Gran Bretagna.

Cinque team - Envision Virgin Racing, Mahindra Racing, Mercedes, NIO 333 e Jaguar Racing - con sede nel Regno Unito non avranno quindi, al momento, la possibilità di recarsi in Cile.

Per la Formula E questo rinvio è l’ultimo di una serie iniziata quest’anno.

A giugno gli organizzatori e la FIA avevano diramato il calendario completo per la stagione 2020-2021 ma questo è stato poi modificato a seguito della posticipazione delle gare del Messico e di Sanya, previste rispettivamente il 13 febbraio ed il 13 marzo.

Quando il calendario è stato annunciato a giugno la scelta di Santiago come gara inaugurale della stagione è arrivata inattesa.

L’E-Prix del 2020, infatti, si pensava fosse l’ultimo dato che la città ha dovuto affrontare le elezioni e si credeva che la nuova amministrazione non sarebbe salita al potere in tempo per stringere un accordo per ripetere la gara anche nel 2021.