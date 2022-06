Formula E | Porsche: Wehrlein soddisfatto dello shakedown della Gen3

La nuovissima vettura Gen3 sarà impiegata in Formula E per la stagione 2022-23 e dispone di un motore da 350 kW oltre a un motore rigenerativo anteriore da 250 kW, per una capacità di rigenerazione totale di 600 kW.

Ciò significa che circa il 40% di tutta l'energia utilizzata nelle gare della prossima stagione arriverà dalla rigenerazione, rispetto al 25% circa dell'attuale vettura Gen2.

La vettura monta anche nuovissimi pneumatici Hankook e la carrozzeria è realizzata in fibra di carbonio riciclata, nel tentativo del campionato di produrre vetture più sostenibili.

Wehrlein ha completato il primo run della Porsche con la nuova vettura, anche se non a piena potenza, ma ha parlato bene della sua prima esperienza con la nuova vettura.

"È stata una giornata molto interessante e un'esperienza fantastica guidare la nostra nuova Gen3 per la prima volta", ha detto Wehrlein.

"Le sensazioni sono ottime e non vedo l'ora di provarla a piena potenza. Anche le prime impressioni di oggi sono state molto buone e mi hanno fatto venire voglia di fare di più".

Porsche Gen 3 car 1 / 12 Foto di: Porsche Motorsport Porsche Gen 3 car 2 / 12 Foto di: Porsche Motorsport Florian Modlinger, Pascal Wehrlein, Porsche Gen 3 car 3 / 12 Foto di: Porsche Motorsport Porsche Gen 3 car 4 / 12 Foto di: Porsche Motorsport Porsche Gen 3 car 5 / 12 Foto di: Porsche Motorsport Porsche Gen 3 car 6 / 12 Foto di: Porsche Motorsport Porsche Gen 3 car 7 / 12 Foto di: Porsche Motorsport Porsche Gen 3 car 8 / 12 Foto di: Porsche Motorsport Porsche Gen 3 car 9 / 12 Foto di: Porsche Motorsport Porsche Gen 3 car 10 / 12 Foto di: Porsche Motorsport Porsche Gen 3 car 11 / 12 Foto di: Porsche Motorsport Pascal Wehrlein, Porsche Gen 3 car 12 / 12 Foto di: Porsche Motorsport

Il direttore di Porsche Formula E, Florian Modlinger, ha aggiunto che la prima prova della nuova vettura darà al team la capacità di continuare a lavorare per mettere a punto i sistemi della macchina Gen3 in vista dei primi test collettivi che si terranno in una data ancora da definire.

"Oggi abbiamo fatto il primo passo verso la Gen3, con il successo dello shakedown sulla nostra pista di prova al centro di sviluppo", ha detto Modlinger.

"Voglio ringraziare il team per l'enorme impegno profuso nel rendere possibile tutto questo. È stato un grande lavoro dal punto di vista tecnologico e operativo portare la nostra nuova vettura per la Stagione 9 in pista e percorrere i primi chilometri".

"Ora siamo impazienti di fare ulteriori progressi con la vettura. Lavoreremo per allineare meglio i sistemi e per migliorare le prestazioni della vettura".

Porsche diventerà per la prima volta fornitore della Formula E nella prossima stagione, dopo aver siglato un accordo con Andretti, che prenderà i propulsori del costruttore con un "accordo a lungo termine", dopo la fine della sua partnership con BMW.