Formula E | Porsche svela la prima Gen3, la 99X con Da Costa e Wehrlein

La Generazione 3 della Formula E è realtà. Porsche ha presentato - all'interno del suo centro di Franciacorta - la sua 99X Electric Gen3, la vettura che dovrà difendere i vessilli di Stoccarda nella serie a zero emissioni per eccellenza. Una presentazione diversa dalle altre, considerando il cambio di passo che questa nuova generazione di auto deve supportare e offrire.

I numeri, a ben vedere, sono palesi: la Gen3 è lunga 5016.2 mmm - dunque meno rispetto alla precedente Gen 2 - ha un passo inferiore (ora pari a 2970.5 mm) ma soprattutto, ha un peso inferiore, inferiore agli 850 chilogrammi, dunque 100 chilogrammi in meno dati dal peso inferiore delle batterie fornite da William Advance Engeenering. Elementi questi che andranno a influire fortemente sulla dinamica di guida certo, ma solo di concerto a quella che è la grande rivoluzione tecnica che è stata apportata.

La potenza dei motogeneratori posteriori - realizzati dalle case stesse - infatti è stata incrementata - 350 kW (476 CV) - rispetto ai 250 kW della Gen 2, ma soprattutto, la possibilità di rigenerare un massimo di 600 kW complessivi grazie all'introduzione di una seconda unità elettrica sull'asse anteriore che rigenererà 250 kW. Questo comporterà un quantitativo pari al 40% - se non oltre- di energia recuperata durante la gara. Confermata comunque anche la potenza di ricarica in un "pit-stop" a 600 kW.

Ora, il nodo fondamentale di questa prossima stagione- che deve mantenere un tetto di spesa - riguarderà evidentmente proprio questa seconda unità elettrica che, non essendo proprietaria, ha una propria logica di funzionamento e un proprio software che - parimenti - dovrà comunicare con il motore proprietario posto sull'asse posteriore. "E' questa la grande sfida da parte degli ingegneri Porsche: lavorare sul software di gestione della potenza e sulla comunicazione tra le due unità in fase di recupero" ha raccontato Florian Modlinger, capo degli ingegneri del progetto Formula E della Cavallina. Non sarà però l'unica sfida: nel 2023 infatti, le Gen3 monteranno nuovi pneumatici Hankook: "Per i piloti sarà una sfida molto grande, anche perché con queste potenze dovranno capire anche il comportamento degli pneumatici. Non avranno molto tempo".

La nuova generazione ha mostrato un ottimo potenziale - pur con qualche intoppo di gioventù - durante dei test privati svolti a Varano da diverse squadre, ospitate proprio da Porsche.

Confermato Pascal Wehrlein in seno al team Tag Heuer, la new entry è data Antonio Felix Da Costa. Il portoghese, campione della categoria nella stagione 2019-2020, prende il posto di Andre Lotterer, passato a sua volta da Andretti.

"La Gen3 è molto diversa da guidare rispetto alla Gen2. Ci sono molte cose da provare a livello di set-up. Sarà dura, ma allo stesso modo mi piace questa sfida. C'è poco tempo per essere pronti, ma va bene", ha detto Wehrlein.

"E' più piccola e più leggera, quindi dovrebbe essere più facile sorpassare. E' importante migliorare e sviluppare passo dopo passo per cercare di stare davanti", ha aggiunto Da Costa.

La sfida ora riguarda principalmente l'ottimizzazione del software di gestione della vettura prima dei prossimi test collettivi di Valencia.

Porsche 99X Electric Gen3 1 / 7 Foto di: Porsche Motorsport Porsche 99X Electric Gen3 2 / 7 Foto di: Porsche Motorsport Porsche 99X Electric Gen3 3 / 7 Foto di: Porsche Motorsport Porsche 99X Electric Gen3 4 / 7 Foto di: Porsche Motorsport Porsche 99X Electric Gen3 5 / 7 Foto di: Porsche Motorsport Porsche 99X Electric Gen3 6 / 7 Foto di: Porsche Motorsport Porsche 99X Electric Gen3 7 / 7 Foto di: Porsche Motorsport