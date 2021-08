Formula E: Porsche conferma Lotterer e Wehrlein per il 2022

Al termine del primo Mondiale di FIA Formula E mancano appena 2 gare, che, per altro, saranno disputate in questo fine settimana a Berlino. Porsche, però, guarda al suo futuro nella categoria e questa mattina ha annunciato i nomi dei due piloti che correranno nella prossima stagione della categoria full electric a ruote scoperte.

La Casa tedesca ha deciso di confermare i piloti che ha schierato in questa stagione, ovvero André Lotterer e Pascal Wehrlein. Entrambi hanno convinto i vertici di Porsche nel corso di questa stagione, così sono stati riconfermati.

"Abbiamo fatto enormi progressi come team in questa stagione, ha dichiarato Amiel Lindesay, capo delle operazioni Porsche in Formula E. "Andre e Pascal hanno dato un contributo significativo nel nostro sviluppo. Siamo molto contenti di continuare a correre assieme anche nella stagione 8 di Formula E".

"Sebbene Porsche abbia ottenuto successi in questa stagione, dobbiamo ancora ottenere tutti i nostri obiettivi", ha dichiarato Lotterer. "Il rinnovo che mi ha offerto Porsche mi rende molto contento, perché mi darà la chance di aiutare il team a crescere ancora nella prossima stagione".

Pascal Wehrlein ha aggiunto: "Per me questo è stato il primo anno in Porsche, ma mi sono sentito a casa sin dall'inizio. Siamo riusciti a centrare diversi obiettivi in questa stagione, diventando uno dei team di riferimento della categoria. Sono molto contento di continuare a far parte di questo team anche per il futuro".