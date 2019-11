Formula E: parte la stagione 6, ecco tutte le novità

Venerdì 22 novembre è pronta a prendere il via la sesta edizione del campionato di Formula E dal circuito cittadino di Dir'iyya. Tante le novità a partire dai circuiti. La categoria elettrica perde, infatti, rispetto a un anno fa le città di Monaco e Berna e guadagna Seul, Giacarta e Londra dove il 26 luglio 2020 si chiuderà la stagione.

Menzione a parte, invece, la merita l'E-Prix di Hong Kong che è stato cancellato a causa degli scontri tra la popolazione e il governo. Grandi novità anche tra i team con l'ingresso di Mercedes EQ e Porsche. La squadra NIO, invece, dopo la cessione alla Lisheng Racing ha cambiato denominazione in NIO 333 FE Team.

Grandi manovre, invece, per quanto concerne i piloti. Neel Jani è tornato in Formula E con il team Porsche che ha messo sotto contratto anche André Lotterer. Alla Dragon, invece, sono stati ingaggiati Brendon Hartley e il tedesco Nico Müller.

Il team BMW i Andretti Motorsport, invece, ha deciso di investire su Maximilian Gunther. Coppia di grande spessore anche in Mercedes con Stoffel Vandoorne e Nyck De Vries. Sedile alla DS Techeetah per António Félix Da Costa, mentre James Calado è approdato al team Panasonic Jaguar Racing. Infine, al NIO 333 FE Team sono stati annunciati gli ingaggi di Ma Qing Hua e Oliver Turvey.

Tra le grandi novità tecniche, invece, è stato vietato l'utilizzo dei motori doppi a partire da questa stagione. Inoltre la potenza durante l'Attack Mode è stata aumentata di 10 kW. Per ogni minuto di gara in FCY o Safety Car, 1 kWh verrà sottratto dall'energia totale misurata dall'inizio della neutralizzazione della gara. Infine ai piloti non sarà più consentito di attivare l'Attack Mode durante la FCY e la Safety Car.

Per quanto concerne i cambi nel regolamento, invece, da questa stagione verrà assegnato un punto per il campionato al pilota più veloce nei gruppi di qualifica.