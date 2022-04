Formula E | Nissan prende il controllo totale del team e.dams

Il ramo e.dams, che fa parte della DAMS di Formula 2, ha corso nella serie elettrica dal 2014, prima con Renault e poi passando ai giapponesi.

Con Renault, e.dams ha vinto i primi tre campionati delle squadre, arrivando poi seconda con Nissan nella stagione 2018-19.

Dopo la morte del fondatore del team Jean-Paul Driot, i suoi figli Olivier e Gregory hanno preso in mano la DAMS, vendendo la parte di F2 a Charles Pic, mantenendo la quota di maggioranza del team di Formula E, che ora passa a Nissan per cominciare una nuova sfida nel 2022-23.

"Da quando abbiamo iniziato il lavoro nel 2018 con e.dams, il nostro rapporto è stato estremamente buono, stiamo collaborando l'uno con l'altro e abbiamo avuto grandi successi negli ultimi tre o quattro anni", ha detto il direttore operativo di Nissan, Ashwani Gupta, a Motorsport.com.

"Ora andando avanti, come abbiamo deciso di investire sulle Gen3, volevamo avere il pieno controllo di ogni cosa in Formula E, tra cui il powertrain come progetto, ma anche della squadra corse".

"Questo progetto è parte integrante di Nissan Motor Company. Dal punto di vista degli investimenti, siamo pienamente preparati e in grado di fare questo investimento".

"La sede rimane in Francia. Tuttavia, dal Giappone, abbiamo già inviato molti ingegneri per lavorare su questo progetto, così ora il team giapponese e quello francese sta lavorando insieme esattamente per lo stesso scopo di trasferire quelle conoscenze l'uno all'altro".

Maximilian Gunther, Nissan e.Dams, Nissan IM03, Sebastien Buemi, Nissan e.Dams, Nissan IM03, in the garage Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Il direttore generale del team Nissan di Formula E, Tommaso Volpe, rimarrà in carica diventando amministratore delegato di e.dams.

Volpe ha spiegato che Nissan prendendo il controllo della squadra corse renderà la collaborazione molto più facile tra le due parti, e che era logico che la Casa fosse responsabile delle proprie attiità in pista.

"Possiamo andare in totale sinergia anche con le operazioni di sviluppo dell'auto", ha detto Volpe. "Al momento è sviluppata all'interno della piattaforma Alliance, e il team è una società indipendente. Ma nel momento in cui il team è di proprietà della Nissan potremo lavorare in totale sinergia".

"Se si guarda ai Costruttori di auto in Formula E, tendono ad avere uno sviluppo dell'auto e la squadra corse sotto lo stesso tetto".

"Ad un certo punto, essendo un marchio, ciò è quasi naturale controllare la squadra corse se c'è impegno per lo sport a lungo termine, così come il pilota controlla le operazioni in gara".

L'amministratore delegato della DAMS, Francois Sicard, che attualmente lavora in entrambe le squadre di F2 e Formula E, lascerà la squadra più avanti per assumere un nuovo ruolo come direttore sportivo della FIA.