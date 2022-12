Formula E | Nissan: nel 2023 con la livrea rossa e senza e.dams

Nissan è pronta per la stagione 2023 di Formula E. Oggi ha presentato il team che correrà nel prossimo Mondiale dedicato alle monoposto completamente elettriche, svelando qualche novità rispetto al recente passato.

Dopo aver acquistato interamente il team all'inizio del 2022, Nissan ha deciso di togliere e.dams dal proprio nome. Il team sarà ora riconoscibile come: Nissan Formula E Team.

Ma non è tutto, perché svelando la propria Gen3 ha anche mostrato una nuova livrea rossa, con una grafica che prevede i fiori di ciliegio sulla carrozzeria.

Tutto questo per cercare di mettersi alle spalle la difficile stagione 2021-2022, in cui il team ha concluso il Mondiale Costruttori al nono posto. Nissan spera di risollevare le proprie sorti sfruttando il nuovo regolamento e una formazione di piloti completamente nuova.

La coppia di driver che correranno con le Gen3 del team Nissan è completamente francese, perché sono stati ingaggiati Sacha Fenestraz e Norman Nato. I due hanno preso il posto di Sébastien Buemi - pluri vincitore nel WEC con Toyota - e Maximilian Guenther, nuovo pilota Maserati accanto a Edoardo Mortara.

"Volevamo creare qualcosa di totalmente differente e unito per questa stagione, per mostrare quanto fosse importante questo momento per noi in Formula E e anche per celebrare il nostro DNA giapponese, ha dichiarato Tommaso Volpe, team manager di Nissan Formula E.

"La prossima stagione rappresenterà un momento importante per la serie, con l'introduzione delle monoposto Gen3. Ma è anche un momento chiave per Nissan, con il team che si presenterà con il nuovo nome e con la piena proprietà di tutte le nostre operazioni in Formula E".

"Tutti noi di Nissan siamo entusiasti di questo nuovo inizio, siamo molto motivati per affrontare questa nuova sfida e non vediamo l'ora di iniziare".

Nato, che correrà con il numero 17, ha elogiato la nuova livrea e ha detto di sentirsi preparato per la sua prima stagione completa dal campionato 2020-2021, quando corse con il team Venturi.

"Il disegno dei fiori di ciliegio è un tocco di classe, soprattutto perché significa anche un nuovo capitolo per il campionato e per il nostro team. Sarà anche un nuovo inizio per me, un nuovo capitolo della mia carriera, di cui sono estremamente entusiasta. So che dovremo lavorare sodo, ma non vedo l'ora. Mi sento preparato e pronto, non vedo l'ora di iniziare la stagione".

Sacha Fenestraz, pilota frango argentino, ha fatto eco ai commenti di Nato sulla nuova livrea presentata oggi da Nissan.

"Non vedo l'ora di scendere in pista e non vedo l'ora di arrivare a Valencia per iniziare i test. E' un grande passo avanti per me correre in Formula E e vedere la proessionalità e la dedizione del team mi spinge a raggiungere i migliori risultati possibili".

"Stiamo preparando bene la stagione al simulatore, mettendo a punto e sviluppando la vettura per iniziare la stagione in modo più positivo che possiamo", ha concluso Fenestraz.