Formula E | New York E-Prix: Mortara penalizzato dopo Gara 1

Dopo aver concluso un complicato E-Prix di New York al quinto posto in regime di bandiera rossa, Edoardo Mortara si è visto strappare via questo piazzamento per aver oltrepassato il limite di velocità consentito in regime di Full Course Yellow.

Mortara è stato autore di una corsa condotta con intelligenza. Scattato dalla nona posizione, il pilota del team Venturi ha affrontato la prima fase di gara nella parte bassa della top 10 badando a tenere sotto controllo i consumi di energia per poi chiedere il massimo alla sua vettura in occasione del secondo passaggio nella zona riservata all’attack mode.

Una volta ottenuto il boost di potenza Mortara ha avuto vita facile nel regolare avversari del calibro di de Vries e Dennis, ma la pioggia ha rovinato i suoi piani. Il violento acquazzone che ha tratto in inganno, tra gli altri, Cassidy, di Grassi e Vandoorne, ha costretto la direzione gara in un primo momento a dichiarare la Full Course Yellow ed in questa breve frazione di tempo Mortara ha oltrepassato il limite di velocità consentito.

Edoardo Mortara, Venturi Racing Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Questo errore è costato caro ad Edo perché è stata applicata una penalità di 5 secondi che lo ha fatto retrocedere dalla quinta alla nona posizione in classifica. Penalità simili sono state applicate anche a Jake Dennis e Mitch Evans e la classifica finale di Gara 1 è stata rivoluzionata.

Sebastien Buemi ha ottenuto il quinto posto davanti a Pasca Wehrlein e Sam Bird, mentre Nyck de Vries è stato promosso in ottava piazza.

Ben più severi i commissari nell’infliggere 10 secondi di penalità ad Andre Lotterer per aver considerato il tedesco della Porsche responsabile dell’incidente con Antonio Felix da Costa che ha visto il portoghese rimediare una foratura.

Penalità anche per Oliver Askew per non aver utilizzato l’attack mode in entrambe le occasioni, mentre Buemi non ha ricevuto alcuna sanzione per il contatto nel finale con Wehrlein provocato dalla scarsa visibilità in pista.

Nonostante l’arretramento in nona posizione, Mortara mantiene ancora il comando della classifica piloti con 142 punti, ma il vantaggio dello svizzero su Stoffel Vandoorne è sceso a 5 punti. Vergne, complice lo zero di ieri, è retrocesso in terza piazza con 128 punti e precede di 4 lunghezze Mitch Evans.