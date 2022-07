Formula E | New York: Cassidy penalizzato, pole per da Costa

È durata poco la felicità di Nick Cassidy dopo aver ottenuto la seconda pole consecutiva a New Yotk. Il pilota neozelandese, grande protagonista di questo round statunitense della Formula E, subito dopo aver messo il proprio autografo in cima alla lista dei tempi per la seconda volta è venuto a conoscenza di una penalità di 30 posizioni in griglia per le sostituzioni effettuate dai suoi meccanici dopo il violento incidente avvenuto in Gara 1.

Nella corsa del sabato Cassidy si trovava in prima posizione quando un improvviso quanto violento acquazzone ha sparigliato le carte. Il pilota neozelandese, giunto alla staccata di curva 6, è finito in acquaplaning per poi perdere il controllo della sua vettura ed andare ad impattare contro le barriere di protezione.

Poco dopo la Envision di Cassidy è stata colpita anche dalla Venturi di Lucas di Grassi e dalla Mercedes di Stoffel Vandoorne riportando danni ingenti.

Le auto danneggiate di Nick Cassidy, Envision Racing, Audi e-tron FE07, Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Lucas Di Grassi, ROKiT Venturi Racing, Silver Arrow 02, dopo un incidente in condizioni di bagnato Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

I meccanici del team sono stati costretti ad un lungo lavoro ed a sostituire sia il pacco radiante che la batteria. Questa sostituzione ha fatto scattare la penalità di 30 posizioni in griglia che di fatto ha annullato lo splendido lavoro compiuto da Cassidy oggi in pista.

La decisione dei commissari ha così promosso Antonio Felix da Costa in pole position, mentre al fianco del portoghese della DS Techeetah prenderà il via Alexander Sims.