Formula E | New York: Cassidy non molla, pole anche per Gara 2

Deve esistere un rapporto speciale tra Nick Cassidy ed il tracciato di New York. Il pilota neozelandese, già protagonista ieri, si è ripetuto anche nella giornata odierna scrivendo ancora una volta il suo nome in cima alla classifica dei tempi al termine di una sessione di qualifica tiratissima.

Cassidy ha brillato sin dai primi minuti, quando ha ottenuto il secondo crono nel Gruppo A alle spalle di un sorprendente Sergio Sette Camara con un ritardo di 42 millesimi dal brasiliano, per poi diventare ancora una volta implacabile nei testa a testa.

Negli ottavi di finale il pilota dell’Envision ha avuto la meglio su Stoffel Vandoorne firmando il crono di 1’08’’657 per poi confermarsi in semifinale contro Andre Lotterer approfittando di una sbavatura nel settore centrale del tedesco della Porsche.

In finale Cassidy ha regolato Antonio Felix da Costa ottenendo il miglior riferimento assoluto della sessione in 1’08’’584 ed ha portato a casa ancora una volta 4 punti.

Da Costa non è riuscito a piegare la resistenza di un Cassidy in grande spolvero nell’appuntamento statunitense della Formula E, ma la partenza dalla prima fila gli consentirà di riscattare una Gara 1 disastrosa.

Il portoghese della DS Techeetah ha ottenuto il secondo crono nel Gruppo B (grazie alla penalità inflitta a Lucas di Grassi autore del miglior tempo) per poi regolare Nyck de Vries negli ottavi ed Alexander Sims in semifinale.

La seconda fila vedrà scattare dalla terza casella un Alexander Sims che dovrà dimostrarsi costante anche in gara e dalla quarta un Andre Lotterer chiamato ad una prova concreta, mentre dalla terza saranno la sorpresa di giornata Sergio Sette Camara e Stoffel Vandoorne a prendere il via.

Il belga avrà la possibilità di strappare il primo posto in classifica ad Edoardo Mortara complice la giornata nerissima per lo svizzero del team Venturi.

Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Mortara, infatti, ha subito accusato problemi tecnici sulla sua monoposto sin dai primi metri percorsi in pista e non è riuscito ad ottenere alcun tempo cronometrato vedendosi costretto ad abbandonare il turno di qualificazione quando mancavano 6 minuti al termine.

La partenza dalla penultima casella in griglia costringerà Mortara ad una gara di sofferenza, mentre Vandoorne sarà costretto ad ottenere il maggior bottino di punti possibile per non lasciarsi sfuggire una occasione decisamente ghiotta.

Tanto talento nella quarta fila con Mitch Evans settimo e Nyck de Vries ottavo. Il pilota della Jaguar, un po' a sorpresa, non è riuscito a superare gli ottavi di finale contro Alexander Sims, mentre per il campione in carica il duello con da Costa è stato impari.

Completano la top ten Oliver Askew e Jake Dennis, mentre anche oggi non ha assolutamente brillato Jean-Eric Vergne. Se ieri era stata la pioggia a compromettere le qualifiche del francese, oggi, con un meteo perfetto, è stato il pilota transalpino a non sfruttare al meglio il potenziale tecnico della sua monoposto e sarà così costretto a prendere il via di Gara 2 dalla casella numero 13.