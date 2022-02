Formula E | Mortara spreca, Wehrlein in pole in Messico

È Pascal Wehrlein l’uomo in pole per l’E-Prix di Città del Messico. Il pilota della Porsche è stato assolutamente impeccabile nella finale giocata contro Edoardo Mortara ed ha potuto beneficiare dell’errore compiuto dal pilota del team Venturi in uscita dall’ultima curva che gli ha servito la possibilità di scattare dalla prima casella in gara.

Wehrlein è stato perfetto sin dall’inizio della sessione quando ha ottenuto il miglior crono nel Gruppo B per poi imporsi nel duello nei quarti di finale contro Vandoorne ed successivamente ripetersi in semifinale contro Vergne grazie ad un secondo e terzo settore da applausi.

La sfida finale contro Mortara ha visto il pilota della Porsche accusare un minimo ritardo nel primo settore, ma il tedesco non ha mai perso la calma ed ha continuato a spingere sino a transitare sul traguardo fermando il cronometro sul tempo di 1’07’’100.

Mortara può recriminare per lo sbaglio commesso proprio nei metri conclusivi. Il pilota del team Venturi, infatti, sembrava in grado di poter ottenere agevolmente la pole ma un eccesso di foga nel finale lo ha portato all’errore. Edo ha tagliato il traguardo con la vettura completamente intraversata conquistando l’applauso del pubblico sugli spalti, ma ha masticato amaro per aver perso la sfida finale contro Wehrlein per 273 millesimi.

Quella odierna è stata una sessione decisamente positiva per la Porsche. André Lotterer ha infatti ottenuto il terzo tempo, ma il pilota della Casa di Stoccarda ha molto da recriminare per la sfida in semifinale persa contro Mortara. Lotterer, infatti, ha commesso una piccola sbavatura nel terzo settore che gli ha precluso la possibilità di accedere al round conclusivo.

Al fianco del tedesco scatterà dalla seconda fila, in quarta posizione, Jean-Eric Vergne ed il transalpino della DS Techeetah si troverà alle spalle il compagno di team Antonio Felix da Costa.

Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02, Andre Lotterer, Porsche, Porsche 99X Electric Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Il portoghese, autore del secondo crono nel Gruppo B, si è trovato in lotta proprio con il suo compagno di squadra nei quarti di finale e nonostante un giro estremamente pulito non è riuscito a prevalere per un ritardo di appena 11 millesimi.

Leggermente in ombra Nyck de Vries. Il campione in carica, infatti, è riuscito ad accedere ai quarti di finale per soli 4 millesimi di vantaggio su Cassidy, ma ha poi alzato bandiera bianca nella sfida diretta contro Lotterer.

La Mercedes è riuscita ugualmente a piazzare entrambe le proprie monoposto in top 10 grazie all’ottavo crono di Stoffel Vandoorne. Il belga, autore del quarto crono nel Gruppo A, ha commesso una sbavatura nel primo settore in occasione del duello con Wehrlein nei quarti di finale e stasera dovrà prendere il via al fianco di Robin Frijns.

Nick Cassidy e Maximilian Gunther completano la top 10, mentre fuori dai primi 10, e grande delusione di giornata, ha concluso Lucas di Grassi solamente quattordicesimo.

Il nostro Antonio Giovinazzi prenderà il via dalla diciannovesima casella ed ha mostrato oggi dei piccoli progressi che testimoniano una confidenza crescente con la nuova realtà.