Formula E | Monologo di Nyck de Vries in Gara 2 a Berlino

È stato un autentico monologo quello messo in scena da Nyck de Vries in occasione di Gara 2 a Berlino. Il campione del mondo, reduce da un sabato decisamente deludente, è riuscito a riscattarsi nella seconda corsa del weekend con una prestazione maiuscola.

Scattato dalla terza piazza, de Vries ha subito preso il comando delle operazioni dopo aver superato in modo duro il poleman Edoardo Mortara.

Salito in prima posizione il pilota della Mercedes ha imposto un ritmo inarrivabile per tutti, gestendo molto bene l’energia all’inizio per poi martellare costantemente sull’1’08’’ alto.

L’unico momento in cui de Vries ha ceduto temporaneamente la prima piazza è stato quando è dovuto transitare sulla zona riservata all’attack mode. Una volta ottenuto il boost di potenza, l’olandese ha recuperato nuovamente il comando della gara per poi involarsi indisturbato sotto la bandiera a scacchi.

Nulla ha potuto fare Edoardo Mortara. Il grande protagonista di questo weekend di Berlino, così come visto ieri, ha atteso a lungo prima di attivare l’attack mode, ma anche con il boost di potenza aggiuntivo non è mai riuscito a chiudere il gap creato da de Vries.

Mortara si è così dovuto accontentare della seconda posizione, ma il bilancio del weekend è decisamente positivo per lo svizzero reduce da un doppio zero che ha pesato tantissimo in classifica.

Per la Mercedes la seconda gara di Monaco si è conclusa con il terzo gradino del podio ottenuto da uno Stoffel Vandoorne in grande spolvero. Il belga, partito dalla settima casella dopo l’errore commesso nei quarti di finale in qualifica, ha mostrato un passo di tutto rispetto sbarazzandosi nelle battute finali di Lucas di Grassi.

Per la Casa tedesca, però, oltre alla vittoria ed al terzo posto, c’è la soddisfazione di aver monopolizzato con le proprie powertrain le prime quattro posizioni della classifica, segno della attuale superiorità tecnica della Stella.

Lucas di Grassi, Venturi Racing, Silver Arrow 02 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Quinto posto finale per un Robin Frijns autore di bei duelli in pista, ma per l’olandese il risultato è sub judice. Il pilota del team Envision, infatti, nel corso dell’ultimo giro ha sopravanzato un coriaceo Antonio Felix da Costa, ma nel corso della manovra ha colpito col muso della sua monoposto il retrotreno della vettura del portoghese facendolo scomporre.

I commissari stanno valutando con attenzione l’episodio e potrebbero decidere di penalizzare Frijns e restituire la sesta piazza a da Costa.

Bella la rimonta compiuta da Oliver Rowland. L’inglese, scattato dalla decima posizione, ha gestito in modo egregio la strategia per poi chiedere il tutto alla sua Mahindra nelle battute conclusive e risalire così in settima posizione davanti ai grandi delusi di giornata: Lotterer, Vergne e Mitch Evans.

Il pilota della Porsche, tra i primi ad attivare l’attack mode, non ha mai avuto il passo del gruppo di testa e nel finale è retrocesso in ottava piazza, mentre Vergne ed Evans hanno faticato più del previsto ed hanno racimolato gli ultimi punti in palio al termine di una gara decisamente opaca.

Al termine del doppio appuntamento di Berlino, Stoffel Vandoorne è saldamente al comando della classifica piloti con 111 punti, mentre Mortara si è rilanciato ad attualmente occupa la seconda posizione con 99 punti davanti a Vergne retrocesso in terza piazza con 95 punti.