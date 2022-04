Formula E | Mitch Evans fa il vuoto in Gara 1 a Roma

È stata una Gara 1 decisamente intensa quella andata in scena sul tracciato di Roma ricavato nel quartiere EUR ed a mettere in scena una vero e proprio dominio nel primo appuntamento del weekend italiano è stato Mitch Evans.

Il pilota della Jaguar ha mostrato sin da subito un passo superiore rispetto ai rivali. Nonostante la partenza dalla nona casella in griglia, Evans è stato abile nello sfruttare al meglio l’energia per poi piazzare lo strappo decisivo da metà corsa in poi.

È stato soprattutto l’intelligente utilizzo del doppio attack mode a rivelarsi decisivo. Una volta transitato sulla zona dedicata per la seconda volta, Evans ha avuto vita facile. Piegata la flebile resistenza di Vandoorne prima e Frijns poi, il pilota della Jaguar ha preso il largo ed è transitato sotto la bandiera a scacchi con un margine di quasi 6 secondi sull’olandese dell’Envision Virgin Racing.

Ad attirare l’attenzione di Gara 1, però, è stato il lungo duello tra Frijns e Vandoorne. I due si sono scambiati più volte la posizione regalando al pubblico sorpassi al limite. Ad avere la meglio, alla fine, è stato l’olandese bravo anche nel gestire l’energia residua nei minuti conclusivi.

Mastica amaro,invece, Stoffel Vandoorne per non essere riuscito a convertire la pole in una vittoria. Il belga è stato forse fin troppo tenero nel resistere all’attacco di Frijns nelle battute iniziali di Gara 1 e nel finale ha dovuto controllare negli specchietti gli agguerriti Jean-Eric Vergne e Sam Bird.

Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Il francese ha cercato in ogni modo di trovare spazio sull’ultimo gradino del podio, ma si è dovuto accontentare della quarta piazza con un ritardo di appena mezzo secondo da Vandoorne, mentre Bird, dopo aver perso in un contatto iniziale il passaruota anteriore destro, è riuscito a chiudere in quinta posizione consentendo così alla Jaguar di portare a casa punti importanti per la classifica costruttori.

Gara 1 deludente per Antonio Felix da Costa considerando il potenziale mostrato all’inizio. Il portoghese ha subìto vari attacchi, tra cui uno poco pulito da parte di Jake Dennis costato al pilota del team Andretti una penalità di 5’’, e non è riuscito a fare meglio del sesto posto davanti ad Edoardo Mortara.

Il pilota del team Venturi, autore di una qualifica da dimenticare, ha mostrato un ottimo passo in gara riuscendo a recuperare dalla undicesima posizione di partenza. Edo, però, ha dovuto fare i conti con una penalità di 5’’ inflitta per il contatto iniziale avvenuto con Rowland costato all’inglese un testacoda e la retrocessione in fondo al gruppo. Senza questa sanzione Mortara avrebbe potuto ottenere un piazzamento decisamente migliore.

Deludente, infine, la gara dei due piloti Porsche. Arrivati a Roma con ben altre aspettative, Pascal Wehrlein e Andre Lotterer non sono riusciti a fare meglio dell’ottavo e decimo posto separati dalla Virgin di Nick Cassidy.

Gara 1 sofferta, infine, per Antonio Giovinazzi che ha chiuso in penultima posizione davanti al solo Dan Ticktum. Domani si replica sullo splendido tracciato dell’EUR con Gara 2 che prenderà il via alle 15:00.