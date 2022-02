Formula E | Messico: Wehrlein regala il primo successo a Porsche

Porsche, finalmente. A Città del Messico, sede del secondo appuntamento del Mondiale FIA Formula E 2022, la Casa tedesca è riuscita a portare a casa il primo successo della sua storia da quando è entrata nella categoria.

A riuscire nell'impresa è stato Pascal Wehrlein, bravo a capitalizzare la pole position ottenuta nel pomeriggio. Ma il successo di Porsche è arrivato in modo fragoroso, perché è riuscita addirittura a festeggiare la doppietta grazie al secondo posto finale di Andre Lotterer.

Sebbene i due alfieri della Casa tedesca abbiano dominato la seconda parte della gara, a metà dell'E-Prix sono stati costretti a gestire l'energia per riuscire a completare la gara senza troppi problemi e lo hanno fatto in maniera eccellente.

La gestione dell'energia è forse stata la chiave principale del secondo appuntamento della stagione, con Porsche che è riuscita nell'intento alla perfezione, portando a casa una gara senza storia.

Edoardo Mortara, arrivato in Messico da leader della classifica, è stato tra i grandi protagonisti della gara ma ha dovuto rallentare la propria andatura dopo aver comandato per diversi giri. Lo svizzero, rispetto ai due piloti della Porsche, non è riuscito a gestire bene l'energia e ha subito non solo gli attacchi delle monoposto tedesche, ma anche quelli delle due DS Techeetah.

Così Jean-Eric Vergne ne ha approfittato per chiudere al terzo posto, anche se staccato di poco più di 9" dalle Porsche. Antonio Felix Da Costa, campione della serie due anni or sono, ha completato la gara appena giù dal podio davanti a Mortara. Nel corso di una bagarre con il vincitore Wehrlein, il portoghese della DS Techeetah ha anche perso il passaruota anteriore sinistro.

In questo fine settimana sono mancate le Mercedes, con Nyck De Vries sesto e Stoffel Vandoorne addirittura 12esimo e staccato di oltre 27 secondi dal vincitore della gara. Da segnalare anche il ritiro di Antonio Giovinazzi dopo una lotta ruvida con Dan Ticktum. Entrambi gli esordienti stanno pagando non solo il doveroso approccio a una categoria così particolare come la Formula E, ma anche la scarsa competitività dei rispettivi team.

Al termine del secondo appuntamento della stagione Edoardo Mortara rimane in testa alla classifica generale Piloti con 43 punti, 6 in più rispetto al campione in carica della serie, Nyck De Vries e 13 in più rispetto al primo pilota della Porsche, Pascal Wehrlein.