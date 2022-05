Formula E | McLaren entra nel 2022-23, rileva il team Mercedes

Questo amplia il raggio d'azione della scuderia britannica negli sport motoristici elettrici, dopo la decisione di aderire alla Extreme E quest'anno. Il team aveva già firmato un accordo di opzione per entrare in Formula E per la nona stagione del campionato, che ha completato con l'acquisto della squadra Mercedes.

Il team di Formula E si unirà quindi al team McLaren di Formula 1 e al team Arrow McLaren SP di IndyCar sotto il controllo di McLaren Racing.

L'attuale team principal della Mercedes, Ian James, resterà a bordo per guidare il team di Formula E, dato che l'accordo per la cessione del controllo della squadra da parte della Mercedes sarà completato nel corso dell'anno.

"L'annuncio di oggi conferma il prossimo ed emozionante capitolo nello sviluppo del team - ha dichiarato James - Sin dalla nostra nascita nel 2019, prestazioni, sostenibilità e adattabilità sono state le chiavi del nostro successo".

"Mercedes-Benz è stata finora il principale motore di questo team e quando abbiamo iniziato questo viaggio, non avremmo potuto che sperare nei risultati che abbiamo ottenuto fino ad oggi".

"Gli obiettivi chiari e la competenza tecnologica dell'azienda hanno accelerato le nostre ambizioni e vorrei ringraziarli per essere stati il proprietario più solidale, aiutandoci a fare ciò che sappiamo fare meglio: correre. Ora, ancora una volta, sono stati fondamentali per assicurarsi il partner giusto per continuare il nostro viaggio in Formula E".

"Entrare a far parte della famiglia McLaren Racing è un privilegio: McLaren è sempre stata sinonimo di successo e alte prestazioni.

"Questo è un grande momento per tutte le parti coinvolte ma, soprattutto, per le persone che compongono questa squadra. Sono loro a far battere il suo cuore. Poter continuare a lavorare con loro è la cosa che mi entusiasma di più".

Ian James, Team Principal, Mercedes-Benz EQ Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Non vedo l'ora che inizi il prossimo capitolo della squadra e ne farò parte con orgoglio nella Stagione 9. Fino ad allora, saremo concentrati sul nostro lavoro, sul fornire i migliori risultati possibili come Mercedes-EQ Formula E Team per il resto della stagione in corso".

La McLaren ha dichiarato che la sua formazione di piloti e il fornitore di propulsori saranno annunciati in un secondo momento, insieme a eventuali accordi di sponsorizzazione per contribuire al finanziamento della squadra.

L'amministratore delegato Zak Brown ha spiegato che l'ingresso della McLaren in Formula E contribuirà a espandere l'interesse del team per la mobilità elettrica.

"McLaren Racing cerca sempre di competere con i migliori e di essere all'avanguardia della tecnologia, offrendo ai nostri fan, ai partner e alle persone nuovi modi per essere entusiasti, divertiti e ispirati. La Formula E, come tutte le nostre seriemotoristiche, soddisfa tutti questi criteri", ha dichiarato Brown.

"Come in tutte le forme di sport a cui partecipiamo, la Formula E ha le corse al centro, ma sarà strategicamente, commercialmente e tecnicamente aggiuntiva rispetto a McLaren Racing nel suo complesso".

"È anche una soddisfazione fornire una casa al team di Formula E leader di categoria che Mercedes ha costruito, che diventerà parte integrante della famiglia McLaren Racing. Pur essendo gestita separatamente dai nostri team di F1 e IndyCar, la Formula E integra e sviluppa il nostro programma di corse elettriche insieme a Extreme E".

"Sono fermamente convinto che la Formula E darà a McLaren Racing un vantaggio grazie a una maggiore comprensione dell'elettrico, fornendo al contempo una alternativa ai nostri fan, partner e dipendenti e continuando a guidarci lungo il nostro percorso di sostenibilità."