Formula E | McLaren avrà i motori Nissan sulle sue Gen3

McLaren continua a programmare la sua squadra nel Mondiale FIA Formula E dopo aver annunciato poche settimane fa il suo ingresso nella categoria di monoposto full electric prendendo il posto del team Mercedes.

McLaren e Nissan hanno ufficializzato il loro legame a partire dalla prossima stagione, con il marchio giapponese che diverrà fornitore di powertrain per la squadra di Woking. Con questo accordo, Nissan diviene per la prima volta fornitore anche di un secondo team oltre a quello ufficiale che schiera 2 monoposto.

Nissan è in Formula E dalla stagione 2018/2019 subentrando a Renault nella sua partnership con il team francese e.dams.

All'inizio di quest'anno Nissan ha acquistato e.dams a titolo definitivo per assicurarsi il pieno controllo sia della produzione che del team di gara.

"Nissan ha dimostrato la sua conoscenza, la sua abilità e il suo impegno nelle ultime quattro stagioni in Formula E e, in vista dell'era Gen3, abbiamo piena fiducia che la collaborazione porterà a entrambe le parti un grande successo", ha dichiarato Zak Brown, team principal della McLaren.

"Si tratterà di una vera e propria partnership che favorirà sia le prestazioni del team sia lo sviluppo della tecnologia dei propulsori Nissan di Formula E".

Tommaso Volpe, boss di Nissan Formula E, ha aggiunto: "Nissan è in Formula E non solo per gareggiare, ma anche per mostrare a una vasta gamma di spettatori quanto siano impressionanti, potenti ed efficienti i nostri veicoli elettrici".

"La collaborazione con McLaren ci offrirà ancora più opportunità per accelerare lo sviluppo della nostra tecnologia e mostrarla agli appassionati di tutto il mondo".

"La nostra nuova partnership con McLaren Racing sarà molto forte, in quanto l'associazione ispirerà la collaborazione e la condivisione delle conoscenze", ha dichiarato Ashwani Gupta, COO di Nissan.

"Lo spirito pionieristico e la spinta all'innovazione sono caratteristiche condivise da Nissan e McLaren Racing, che ne fanno un partner ideale per noi in Formula E e per il continuo processo di elettrificazione dei nostri veicoli".