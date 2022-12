Formula E | Maserati torna nelle corse: svelata la Tipo Folgore

Modena - Maserati, oggi è il grande giorno. Nella sede della Casa del Tridente è il giorno del grande ritorno nel Motorsport con la presentazione del team che a partire dal 2023 correrà nel Mondiale FIA Formula E, la nona stagione della categoria dedicata alle monoposto full electric.

Il luogo della presentazione è iconico: Piazza Grande a Modena per consentire a tutti – ma proprio tutti – di vedere la vettura che riporta Maserati nelle corse. L'orario di presentazione, 18:30, è invece strategico: perfetto per avere affluenza “on air” nella cittadina emiliana, ma anche per fare in modo di avere seguito negli Stati Uniti, principale mercato di Maserati nell'automotive.

Per la Casa italiana è l'esordio assoluto in Formula E dopo aver rilevato il team Venturi. Una ventata d'aria fresca per la serie, ma anche per la Casa emiliana che torna in un Mondiale FIA dopo diverso tempo. La Maserati Tipo Folgore è pronta per i primi test, che saranno svolti la prossima settimana al Ricardo Tormo di Valencia.

Le ambizioni, per altro, sono molto alte sin da subito: al di là dell'esordio della nuova monoposto, la Gen3, il team potrà contare sul talento e l'esperienza di Edoardo Mortara, il quale nelle ultime due stagioni è arrivato rispettivamente al secondo e al terzo posto nel Mondiale Piloti.

Il secondo pilota è in arrivo da Nissan: si tratta di Maximilian Gunther. L'ex pilota della Casa giapponese ha 25 anni e grande voglia di emergere, senza contare poi che si tratta del pilota più giovane ad aver vinto un E-Prix nella storia della categoria.

Maserati MSG Racing Photo by: Maserati Media Center

Poi, non poteva mancare lei, la monoposto, presentata oggi nel quartier generale di Modena e scintillante nella classica quanto elegante livrea blu Maserati, con diversi tocchi sapienti che la rendono moderna e legata al Bel Paese.

Sulle fiancate della monoposto, appena sotto l'abitacolo, ecco svettare il nome di Maserati. Il tridente, invece, trova spazio sul muso e, ancora più grande, sul rollbar. Il tricolore trova spazio sulla carrozzeria nella parte del cofano motore, mentre dal muso partono due baffi bianchi paralleli che delineano meglio tutta la zona dell'abitacolo.

Tanto nero invece sulle pance, ma più in generale su ambedue le fiancate. Il blu Maserati è presente solo nella parte superiore della monoposto e le linee bianche di cui vi abbiamo parlato poche righe sopra sono il confine che lo separa dal nero.

Tra gli aspetti più interessanti di questa nuova generazione di monoposto dedicata alla Formula E spicca il sistema frenante. Niente freni idraulici al posteriore, mentre l'anteriore potrà contare sul sistema brake-by-wire per azionare poi la modalità “regen” e recuperare energia quando il pilota avrà azionato il pedale di sinistra.

Maserati MSG Racing Photo by: Maserati Media Center

Per avere una frenata più efficace, con l'assenza dei freni posteriori, i piloti dovranno sfruttare il freno motore. Proprio la modalità “regen” dovrebbe garantire fino al 40% dell'energia utilizzabile in gara grazie al nuovo impianto frenante.

Riguardo alla vettura ci sono altri aspetti tecnici importanti che la differenziano dalla Gen2 utilizzata sino alla passata stagione. Primo tra tutti la potenza: il powertrain potrà erogare 350kW rispetto ai 250 massimi della progenitrice. Oltre a una potenza maggiore, la Gen3 è stata oggetto di una cura dimagrante che la porta a essere più snella di circa 60 chilogrammi rispetto alla monoposto precedente.

Molto importante anche il cambiamento legato alle gomme. Michelin non sarà più il fornitore unico di pneumatici della serie full electric: il suo posto è stato preso da Hankook. Ciò significa che anche le gomme rappresenteranno una novità non da poco per i piloti, chiamati a capire velocemente come sfruttarle e gestirle al meglio.

Giovanni Sgrò, responsabile attività sportive di Maserati Corse, ha subito posto obiettivi importanti per il team: “Avevamo promesso il ritorno di Maserati nelle corse e abbiamo mantenuto questa promessa. Non nascondiamo di avere sin da subito obiettivi molto importanti nella nostra prima stagione in FIA Formula E. Puntiamo subito al podio. Sappiamo di avere tutto, piloti compresi, per poter fare subito molto bene”.

Maserati sarà al via del Mondiale 2023 di FIA Formula E che scatterà il prossimo 14 gennaio sul tracciato Hermanos Rodriguez di Città del Messico, primo appuntamento dei 17 in programma che dovranno delineare i nuovi campioni del mondo della serie.

Maserati MSG Racing Photo by: Maserati Media Center