Formula E | Marrakech sostituisce Vancouver il 2 luglio

Marrakech ospiterà la decima prova del campionato di Formula E 2022 il 2 luglio, in sostituzione dell'E-Prix di Vancouver precedentemente rinviato.

La città marocchina è già stata teatro di quattro precedenti della serie, l'ultima delle quali nel 2020 prima della chiusura di tutto a causa della pandemia COVID-19.

Il Circuit International Automobile Moulay El Hassan era stato brevemente inserito nel calendario della scorsa stagione, con la concessione di un ritorno prima che la gara venisse nuovamente cancellata sempre a causa del COVID-19, con la sospensione dei voli dal Regno Unito.

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE20 Jérôme d'Ambrosio, Mahindra Racing, M6Electro, James Calado, Jaguar Racing, Jaguar I-Type 4 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Marrakech potrà ora coprire lo spazio lasciato libero dal rinvio della gara di Vancouver, annullata il mese scorso perché i promotori non sono stati in grado di completare gli accordi necessari in tempo per organizzare l'appuntamento nell'area di False Creek.

Vancouver doveva far parte dell'evento E-Fest, anch'esso rinviato al 2023, che comprendeva una conferenza sulla sostenibilità aziendale e musica dal vivo.

Il ritorno di Marrakech assicura che il calendario della Formula E di quest'anno sarà composto da 16 gare, il calendario più ampio del campionato.