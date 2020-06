Formula E, Lynn sostituisce Wehrlein alla Mahindra

Pascal Wehrlein, ex pilota di Sauber e Manor in Formula 1, ha annunciato la sua separazione dalla Mahindra il giorno dopo l'ultimo round della FE Race at Home Challenge Esports.

La sua uscita immediata è stata dovuta al mancato raggiungimento di un accordo per completare il resto della stagione con il team.

Ma secondo i rumors, il tedesco, che attualmente è 14esimo in campionato dopo cinque gare, nel 2020-2021 andrà a prendere il posto di Neel Jani alla Porsche.

La Casa indiana è quindi corsa ai ripari e per sostituirlo ha ingaggiato Alex Lynn, che in Formula E ha avuto dei precedenti con DS Virgin e Jaguar e che nei 9 giorni di gare a Berlino andrà ad affiancare Jerome D'Ambrosio, attualmente 16esimo in campionato.

Lynn ha detto: "Sono davvero entusiasta di poter rappresentare Mahindra Racing a Berlino. Ho grandi ambizioni in questo campionato, che corrispondono a ciò che Mahindra Racing vuole aggiungere. Non vedo l'ora di iniziare".

"Ho già corso due volte a Berlino e ho sempre avuto la sensazione di andare bene. Il format che ci aspetta sarà emozionante e stimolante allo stesso tempo, quindi non vedo l'ora di correre".

Il 26enne britannico ha fatto il suo debutto in Formula E con la DS Virgin in occasione della doppia tappa di New York del 2016-2017, ottenendo anche una pole position, ma ritirandosi in entrambe le gare a causa di un guasto alla vettura.

Lynn ha poi proseguito con il team nella stagione seguente, chiudendo 16esimo in campionato prima di accasarsi alla Jaguar, con la quale si è piazzato 18esimo nel 2018-2019.

In seguito è stato sostituito da James Calado e da allora è rimasto senza un volante nella serie elettrica.

L'amministratore delegato di Mahindra e direttore del team, Dilbagh Gill, ha aggiunto: "Alex ha già raggiunto grandi risultati nella sua carriera e siamo fiduciosi di poterne ottenere altrettanti nel resto della stagione 2019/2020".

"Non è facile entrare a metà stagione, soprattutto per le modalità con cui correremo a Berlino, ma Alex ha fame, talento ed un'esperienza che siamo sicuri che darà presto dividendi".

"Ringraziamo Pascal per il suo contributo e gli auguriamo ogni bene per i suoi sforzi futuri".