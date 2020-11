Formula E: Lynn rimane con Mahindra nel 2020/2021

Mahindra ha svelato oggi di aver rinnovato il contratto di Alex Lynn, dunque il pilota britannico continuerà a correre per il team anche nella settima stagione di FIA Formula E, l'anno in cui la serie diverrà a tutti gli effetti un campionato del mondo.

Lynn era entrato a far parte del team Mahindra nelle ultime gare della stagione 2019/2020 prendendo il posto di Pascal Wehrlein. Da quel momento Lynn è riuscito ad andare a punti in 3 occasioni, centrando come miglior piazzamento il quinto posto.

Questi risultati hanno permesso ad Alex, in poche gare, di salire notevolmente nella classifica Piloti, chiudendo ad appena 3 lunghezze da Jerome D'Ambrosio. Anche per questo Lynn si è visto rinnovare il contratto e così affronterà la seconda stagione completa in Formula E dopo quella già fatta assieme a a Virgin Racing nel 2017/2018.

"Sono davvero molto felice di poter tornare in Formula E per correre la Stagione 7", ha dichiarato Lynn dopo l'annuncio del rinnovo del contratto con Mahindra. "Ho avuto modo di fare numerosi giorni di test con la monoposto e siamo orgogliosi di come siano andati".

"Il nostro obiettivo è essere costantemente in lotta per vincere e per il podio. noi corriamo per questo. Sono davvero felice di essere qui e sono concentrato per poter ottenere ciò che vogliamo tramite il nostro duro lavoro".

Lynn rimane così compagno di squadra di Alexander Sims, preso dalla Mahindra dopo il ritiro dalle corse di Jerome D'Ambrosio.