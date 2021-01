Formula E: le Gen3 non obbligheranno a riprogettare piste

Una riduzione di peso di 120 kg e un aumento di potenza di 100kW - fino a un equivalente di 470bhp – è elemento importante del regolamento della Gen3, che sarà introdotto per la stagione 2022-23 e perdurerà sino al 2025-26.

Anche se la FIA e la FE hanno già lavorato per eliminare le strette chicane da molti circuiti - compresa la rimozione di un tratto complesso dalla curva finale di Peraltada, a Città del Messico, per il 2019-20 - le simulazioni per le più veloci vetture Gen3 non hanno mostrato la necessità di ridisegnare i circuiti all'ingrosso.

Parlando con Motorsport.com, Longo, Chief Championship Officer della FE, ha calcolato che sono state pianificate importanti modifiche ai layout stradali più stretti, ma che sarebbero state trattenute fino all'introduzione di una vettura 'Gen4'.

Ha così dichiarato: "Tutte le simulazioni che stiamo facendo sulla Gen3, mostrano che non avremo bisogno di cambiare le piste, cosa che potrebbe accadere nel Gen4. Ma siamo pronti per questo”.

"Alla fine, nella maggior parte dei posti in cui corriamo, abbiamo già dei ‘piani’ B o potenziali estensioni per aggiungere velocità e per aggiungere accelerazione”.

"E' nella pianificazione per il Gen3, ma non è affatto necessario".

Con Audi e poi BMW che annunciano la decisione di abbandonare la FE alla fine dell'immediata stagione 2020-21, Longo ha aggiunto: "Capiamo quali sono i vincoli che abbiamo per il sostegno futuro del campionato - questo è certamente il costo".

Nella proposta finale della Gen3 è previsto anche un fermo limite di costo, sia con il direttore del team Mercedes Formula 1, Toto Wolff, che l'amministratore delegato della McLaren Racing, Zak Brown, che sottolineano la necessità di limitare il rapido aumento della spesa per FE.

Questa preoccupazione tra i team e i produttori - con Mahindra Racing finora l'unica squadra a sottoscrivere le regole della Gen3 prima della scadenza prorogata del giugno 2021 - probabilmente limiterà la crescita del calendario FE.

La stagione 2018-19 è stata caratterizzata da 13 gare, a differenza del calendario iniziale 2020-21, che prevedeva 14 eventi. Tuttavia, il calendario è stato successivamente ritirato e FE annuncerà le date confermate in lotti, mentre gli organizzatori lavorano per consolidare le gare sulla scia della pandemia.

Longo ha affermato, inoltre, che durante il ciclo Gen3, FE avrebbe provvisoriamente puntato a 16 o 17 gare al massimo.

"Fino alla Gen3, non credo che andremo oltre le 15 gare. Per il dopo, stiamo sviluppando un piano e ne stiamo discutendo internamente per vedere se c'è la possibilità di andare a un numero più ampio di gare”.

"Devo dire che se lo faremo, lo faremo con l'accordo di tutti gli ecosistemi”.

"Decideremo in famiglia con tutti i team e i produttori. Non prenderemo mai una decisione unilaterale.

"Onestamente, non credo che sia il modo giusto di andare in Formula E".

"Forse aggiungerei un altro paio di tappe, arrivando a 16, 17, forse, ma non andare fino a 20 gare o qualcosa del genere".