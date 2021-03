Formula E: la Nissan si impegna per l'era Gen3

In un'intervista concessa a Motorsport.com, Ashwani Gupta, global chief operating officer di Nissan, ha confermato che il costruttore continuerà nella serie per la durata del ciclo con le nuove vetture da 350 kW.

Questo impegno arriva a ruota della scelta della Nissan di avere una gara stradale completamente elettrica "entro i primi anni 2030", con l'obiettivo di arrivare a zero emissioni di carbonio entro il 2050.

Gupta ha detto a Motorsport.com: "E' un piacere annunciare che Nissan continuerà in Formula E, impegnandosi nell'era Gen3. Attraverso questo, stiamo andando a dimostrare la nostra esperienza nell'elettrificazione".

"Nissan ha una forte storia nelle corse, di più di 60 anni, e la Formula E per noi rappresenta energia, eccitazione ed ambiente".

"Dobbiamo mantenere la nostra cultura racing e questo arricchisce la motivazione dei nostri dipendenti. Questo è ciò a cui guardiamo partecipando in Formula E: passione e pieno impegno".

Renault - che fa parte dello stesso gruppo di Nissan - è stata un sostenitore a lungo termine della Formula E, dopo aver collaborato con la Spark Racing Technology per la realizzazione della vettura Gen1.

Poi ha preso parte alla stagione inaugurale, nel 2014-2015, con la e.dams, vincendo i primi tre titoli Costruttori in successione, prima del rebranding in Nissan per l'era Gen2.

Quando gli è stato domandato perché Nissan abbia annunciato la sua partecipazione solo ad una settimana dalla scadenza delle iscrizioni per la Gen3, fissata per il 31 marzo, Gupta ha aggiunto: "Siamo così eccitati, perché questo ci darà l'opportunità di fare vetture più veloci e più potenti".

Oliver Rowland, Nissan e.Dams, Nissan IMO2 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Nissan si è unita quindi a Mahindra ed ai due volte campioni della DS Automobiles come terzo costruttore ad aver firmato le regole Gen3, che entreranno in vigore a partire dalla stagione 2022-2023.

Messe assieme, Renault e Nissan hanno conquistato la bellezza di 17 vittorie in Formula E, divise tra il campione 2015-2016 Sebastien Buemi, Nicolas Prost ed Oliver Rowland. La Nissan e.dams ha concluso da vice-campione nella passata stagione, recuperando nella seconda parte del campionato.

Olivier e Gregory Driot, co-team principal della Nissan e.dams, hanno aggiunto: "L'impegno di Nissan nell'era Gen3 della Formula E mostra la forza della serie full electric e la sua ricerca del successo anche nella prossima fase".

"Le nuove vetture Gen3 saranno più veloci e più potenti, e questa costante evoluzione delle prestazioni che continuiamo a vedere in Formula E è grandiosa sia per i fan che per il motorsport".