Formula E | La monoposto Gen3 presentata a Monte-Carlo

La Formula E ha svelato nel tardo pomeriggio di oggi la tanto attesa auto Gen3, destinata a debuttare nella stagione 2022/2023 del campionato dedicato alle monoposto full electric.

I veli dalla nuova monoposto sono caduti allo Yacht Club di Monte-Carlo, poche ore prima del via dell'E-Prix di Monaco che si svolgerà anche quest'anno nel Principato.

Il design della nuova vettura, dicono i piani alti della categoria, è ispirato a quello degli aerei da combattimento, mentre la sua missione rimarrà quella di continuare a correre nello specifico su tracciati cittadini.

La nuova vettura è leggermente più corta di quella che i piloti stanno utilizzando in questa stagione per consentire ai piloti di sfidarsi anche in strade strette, ma saranno anche più leggere di 60 chilogrammi rispetto alle vetture attuali pur avendo più componenti.

La caratteristica chiave delle nuove monoposto è che queste avranno più potenza. Il motore di nuova generazione produrrà 250 kW sull'assale posteriore e, in condizioni di rigenerazione, andrà a coesistere con un motore da 250 kW montato sull'assale anteriore. Questo significa che le monoposto potranno produrre 600 kW di potenza rigenerativa.

Formula E Gen3 Photo by: FIA Formula E

La Formula E stima che il 40% delle gare sarà svolto con l'energia che le monoposto recupereranno in pista. Per questo le batterie avranno una capacità ridotta rispetto a quelle attuali. Interessante poi il fatto che le vetture non avranno freni posteriori: la potenza d'arresto sarà interamente gestita dal motore in modalità "regen".

Jamie Reigle, amministratore delegato della Formula E, ha parlato a Monte-Carlo della nuova vettura: "La Gen3 interrompe e sfida le convenzioni del motorsport, stabilendo il punto di riferimento per prestazioni, efficienza e sostenibilità senza compromessi".

"Insieme alla FIA siamo orgogliosi di svelare la Gen3 ai fan della Formula E e dimostrare allo sport come le alte prestazioni e la sostenibilità possano coesistere con successo nel Mondiale FIA Formula E. Non vediamo l'ora come i team e i piloti spingeranno al limite queste nuove monoposto a partire dalla prossima stagione".

La nuova vettura è stata realizzata per essere sostenibile anche nella sua costruzione e nel suo fine vita. A partire dalle batterie. Queste, realizzate da Williams Advanced Engineering, sono progettate per essere riciclate alla fine del loro utilizzo. Mentre qualunque fibra di carbonio di scarto proveniente dalle monoposto - detriti compresi - potrà essere riciclata e usata per altri scopi.

Ci saranno nuovi pneumatici realizzati dalla Hankook, che rileverà la Michelin. Anche le gomme sono realizzate con gomma naturale e fibre riciclate che costituiscono più di un quarto dei materiali utilizzati per la costruzione.

"La Gen3 rappresenta l'ambiziosa terza era della Formula E e del Mondiale", ha dichiarato Alejandro Agag, fondatore e presidente della Formula E. "Con ogni generazione di auto da corsa spingiamo ulteriormente i confini delle possibilità nella tecnologia elettrica e la Gen3 è il nostro progetto più ambizioso, sino a oggi".

"Gli occhi del mondo sono tutti sul Principato di Monaco e per l'E-Prix di Monaco. Siamo orgogliosi di rivelare una macchina che è stata oggetto di progettazione e realizzazione nel corso degli ultimi 2 anni e siamo molto felici di svelarla qui", ha concluso Agag.

Formula E Gen3 Photo by: FIA Formula E