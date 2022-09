Formula E | Jake Dennis firma un rinnovo pluriennale con Andretti

Il britannico ha vissuto un anno di successo al debutto con la scuderia americana, arrivando terzo nel campionato 2020-21, con due vittorie, e rimanendo poi con la squadra quando questa ha perso il suo status di costruttore, in seguito all'uscita della BMW dalla serie.

Sebbene la sua seconda stagione in Andretti sia stata meno fortunata, perché non lo ha visto tra i protagonisti della corsa al titolo, Dennis ha comunque ottenuto più punti nel 2021-22 e ha anche vinto la prima delle due gare dell'E-Prix di Londra all'ExCeL.

Come rivelato da Motorsport.com, Dennis rimarrà con il team anche nella prossima stagione, quando si unirà a Porsche per l'inizio dell'era Gen3, montando i propulsori del costruttore tedesco per almeno due stagioni. L'accordo di Dennis si estende oltre la prossima stagione, quindi ha messo al sicuro il suo futuro più a lungo termine.

"Ho iniziato il mio viaggio in Formula E con Andretti e sono entusiasta di continuare a lavorare con il team che ha continuato a sostenere la mia carriera in questa serie", ha dichiarato Dennis.

"La nona stagione, con l'inizio dell'era Gen3, è un momento emozionante per tutti i team e per noi in particolare, grazie al nuovo rapporto con Porsche, che ci fornirà i propulsori".

"Sono molto motivato per il prossimo anno e sono certo che con la dedizione, il lavoro di squadra e gli investimenti che ho visto negli ultimi due anni con Avalanche Andretti FE, saremo in grado di lottare per vittorie e titoli in futuro".

Jake Dennis, Andretti Motorsport, BMW iFE.21 Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Michael Andretti, amministratore delegato e presidente della Andretti Autosport, aveva precedentemente dichiarato ad Autosport di essere "felice" che il team avrebbe confermato Dennis e aveva elogiato gli sforzi del pilota originario del Warwickshire, nonostante la squadra non abbia avuto sviluppi dopo il ritiro della BMW.

Nel comunicato stampa Andretti ha spiegato che il prolungamento del contratto di Dennis è un "grande passo" per il team.

"Mantenere Jake all'interno di Avalanche Andretti FE è un grande passo verso il nostro successo come team in vista della nona stagione. Jake è stato un pilota e un leader di successo negli ultimi due anni con il nostro team e non vediamo l'ora di continuare così nella stagione 9 ed oltre".

Al momento non si sa chi affiancherà Dennis nella stagione 2022-23 e, anche se le possibilità di Oliver Askew di mantenere il sedile sembravano improbabili, l'americano ha mostrato una crescita importante negli ultimi due round della stagione, quindi potrebbe avere un'altra chance.