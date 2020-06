Formula E: il team NIO non schiererà Ma nelle 6 gare di Berlino

La stagione 2019/2020 del campionato FIA Formula E, l'ultimo prima che la serie acquisisca titolazione iridata a partire dall'anno prossimo, si concluderà con una serie di 6 appuntamenti a Berlino, ma oggi il team NIO 333 ha annunciato a sorpresa di aver perso uno dei suoi piloti.

Ma Qing Hua salterà tutte e sei le gare di Berlino. Le motivazioni di questa decisione sono molteplici, ma hanno anche a che fare con le misure sanitarie legate al COVID-19. Senza dimenticare le limitazioni di viaggio, che avrebbero rallentato sia l'arrivo in Europa di Ma che il successivo ritorno.

Il team NIO 333 ha annunciato che svelerà il nome del sostituto di Ma Qing Hua nel corso dei prossimi giorni. C'è anche da sottolineare come, oltre a Ma, anche altri membri del team che sono cinesi non potranno raggiungere il team a Berlino.

"Sfortunatamente non correrò a Berlino quest'anno", ha confermato Ma Qing Hua. "E' piuttosto difficile viaggiare e correre in queste condizioni, non vorrei esporre me stesso e nessun altro a pericoli legati al COVID-19".

"Abbiamo discusso con il team della situazione e abbiamo deciso di prendere questa decisione, che ci sembra la migliore per la preparazione della squadra all'ultimo appuntamento della stagione. Non vedo l'ora di lavorare per correre in Formula E anche nella stagione 7".