Formula E: Geox Dragon svela la nuova livrea per la stagione 6

Geox Dragon ha presentato a Venezia la Penske EV-4, l’auto in forza al team americano per la sesta stagione. I piloti Brendon Hartley e Nico Müller di GEOX DRAGON hanno scoperto la vettura in presenza del fondatore e presidente di GEOX Mario Moretti Polegato, a seguito di una tavola rotonda sulla sostenibilità e sul modo in cui le organizzazioni possono ridurre il proprio impatto ambientale e si stanno impegnando per farlo.

L'ambientazione iconica scelta per la presentazione sottolinea l'impegno del Team alla sostenibilità destinato a costituire una parte fondamentale della missione del Team di questa stagione per le attività non legate alla pista.

Insieme ai propri partner, il team con sede in America darà vita a diverse iniziative tese a ridurre ulteriormente il proprio impatto ambientale, determinando nel contempo una maggiore consapevolezza rispetto alle questioni ambientali critiche da affrontare non solo nelle città in cui il Team gareggerà, ma in tutto il mondo.

La presentazione è stata l’occasione per trattare temi di mobilità sostenibile in una tavola rotonda alla quale hanno partecipato: Matteo Mascazzini (CEO di Geox), Massimo Leonardo (Director Strategy& presso PWC), Andrea Stocchetti (Professore presso Università Ca’ Foscari), Jamie Reigle (CEO di Formula-E), oltre ai componenti del Team Geox Dragon.

"La mobilità elettrica è una leva strategica per rispondere alla crescente necessità di città sostenibili anche in Italia" ha sottolineato Massimo Leonardo, Director Strategy& PwC , durante i lavori "l'Italia sta ancora scontando un ritardo rispetto ad altri paesi Europei. Tuttavia le aziende di varie filiere (dall'automotive all'energia) stanno implementando piani di investimento massicci che mettono al centro le tecnologie sostenibili e digitali. I numeri delle immatricolazioni di auto elettriche, sebbene ancora molto ridotti, registrano tassi di crescita a 3 cifre ogni anno. Tale accelerazione è necessaria per raggiungere gli obiettivi che l'Italia si è data nel Piano Nazionale Energia e Clima di 6 Milioni di auto elettrificate al 2030”.

La sesta stagione sarà la prima nella storia della Formula E in cui GEOX DRAGON sarà l'unico concorrente indipendente a schierare il proprio propulsore PENSKE AUTOSPORT, al contrario di tutti gli altri concorrenti supportati da altri produttori. La livrea dell'auto per la sesta stagione è un'evoluzione di quella della quinta stagione, in grado di incarnare lo spirito imprenditoriale che ha caratterizzato la squadra guidata da Penske.

È stato abbandonato ogni concetto di livrea convenzionale a favore di una immagine dirompente e unica. Per la nuova livrea sono state trascurate appositamente linee e superfici della vettura per creare silhouette dotate di spazi negativi sul telaio della Gen2. L'approccio al design è ispirato a una visione del tutto nuova capace di creare una forma che sfrutta entrambe le prospettive elevate degli ambienti urbani nei quali la PENSKE EV-4 si troverà a gareggiare.

Il design ostenta una vistosa "X" che attraversa l'intera vettura, a rappresentare sia il partner principale del Team "GEOX" che gli incommensurabili fattori che distinguono GEOX DRAGON da qualsiasi altro team sulla griglia di partenza.

Il pilota della PENSKE EV-4 numero 6, Brendon Hartley, ha commentato: "Sono davvero entusiasta di potermi mettere alla guida di questa vettura la prossima settimana a Diriyah. Non si è mai vista una livrea così originale nel mondo delle corse e sono felicissimo di condividere il piacere del prodotto finito".

Il compagno di squadra Nico Müller ha aggiunto che "GEOX DRAGON mantiene una tradizione di livree spettacolari nella Formula E e prima ancora nell'IndyCar. Il design attuale è rappresentativo di tale tradizione. Non vedo l'ora di mettermi al volante della mia PENSKE EV-4 numero 7 la prossima settimana per inaugurare la stagione".

Mario Moretti Polegato, fondatore e presidente di GEOX ha affermato che “il coinvolgimento di Geox in Formula-E rientra nel suo progetto di sostenibilità e di tutela dell’ambiente, unitamente a quello con il WWF e ad altre iniziative atte a contribuire a migliorare il clima e le condizioni di vita delle persone. Si tratta inoltre di un importante investimento tecnologico, in quanto le gare costituiranno un laboratorio per sviluppare e testare nuove tecnologie applicate ai piloti e al team, specialmente sulla traspirazione dell’abbigliamento e sul perfezionamento della scarpa che respira, da cui è nato il massimo delle tecnologie traspiranti, Aerantis, presente in tutti i nostri negozi nel mondo.”

Jay Penske, proprietario di GEOX DRAGON e PENSKE AUTOSPORT, ha aggiunto che “questa stagione segnerà l'inizio di una nuova era per il Team e il campionato. L'intera organizzazione ha svolto un lavoro straordinario per tutta la stagione passata e durante la preparazione al nuovo campionato per arrivare a questo punto e sono contento di portare in gara una livrea capace di rappresentare il nostro vero approccio, i nostri principi e il nostro spirito. Non vedo l'ora di iniziare la stagione la prossima settimana a Diriyah.”