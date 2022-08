Formula E | Fenestraz e Nato con Nissan e.dams nel 2022-2023

Il 23enne diventa il primo ingaggio di Nissan per la nona stagione del campionato interamente elettrico, nell'ambito di una formazione potenzialmente tutta nuova per il marchio giapponese.

Il pilota franco-argentino ha fatto il suo debutto nella FE nella seconda gara del finale di stagione di Seoul come sostituto all'ultimo minuto dell'infortunato Antonio Giovinazzi in Dragon Racing.

Fenestraz si è concentrato quasi esclusivamente su Super Formula e SUPER GT in Giappone dal 2020, ma è anche ben radicato nel paddock della FE, avendo lavorato come pilota di riserva e di sviluppo per la Jaguar nelle ultime due stagioni.

L'ex junior di Renault ha guidato per Jaguar nel test per esordienti della FE 2020 a Marrakesh ed è stato il primo pilota a provare la macchina Gen3 del team in un test privato all'inizio di quest'anno.

Fenestraz ha rivelato a Motorsport.com che l'accordo con Nissan era in ballo da tempo e si è concretizzato subito dopo la sua prima vittoria in Super Formula a Sugo in giugno.

Sacha Fenestraz (FRA), Dragon | Penske Autosport Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Sono andato alla base e.dams di Le Mans per una giornata al simulatore ed è andata molto bene - dice - Il giorno dopo siamo andati a Parigi per incontrare Tommaso Volpe (direttore globale motorsport Nissan) e Cyrille Jourdan (direttore sportivo e.dams)".

"Sapevo che, al momento della gara di Sugo, mi avrebbero dato una risposta e alla fine mi hanno detto di sì subito dopo la vittoria. Mentre andavo alla conferenza stampa, mio padre mi ha chiamato per darmi la notizia, quindi ero doppiamente felice!".

Fenestraz ammette di non avere grandi aspettative per la sua prima stagione in FE, soprattutto dopo un anno travagliato per Nissan che ha portato a un misero nono posto nella classifica dei team, ma ritiene che l'introduzione della nuova vettura Gen3 sia il momento ideale per fare il suo debutto.

"La convocazione a Seoul è arrivata nel momento perfetto per me, per fare almeno un'esperienza di gara, anche se all'ultimo momento, ho imparato molto. È un campionato di altissimo livello, anche solo facendo una gara ho capito quanto sia difficile".

"Non so davvero cosa aspettarmi e le ultime stagioni sono state difficili per Nissan, ma hanno trovato qualcosa che non andava sulla vettura e che le costava prestazioni sin dall'inizio della Gen2, e l'hanno cambiata per la Gen3".

Nissan e.dams non ha solo ufficializzato l'ingaggio di Fenestraz, ma anche quello di Norman Nato. Il pilota francese va a rimpiazzare Sébastien Buemi e ritorna nel massimo campionato elettrico a ruote scoperte dopo aver corso per Venturi nella stagione 2020/2021.

"Sono veramente contento di tornare da pilota titolare in Formula E con Nissan", ha dichiarato Nato, che aveva corso a Seoul prendendo il posto dell'infortunato Sam Bird in Jaguar.

"L'era Gen3 sarà un nuovo capitolo per il Mondiale, e sono davvero molto contento di potermi preparare per i test e provare la macchina. Il duro lavoro inizia ora. Ho tanto da imparare e aree da sviluppare con il team per essere al meglio quando scatterà la nuova stagione a Città del Messico".