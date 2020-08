Formula E: Felix Da Costa trionfa nell'E-Prix di Berlino 1

Il primo dei 6 E-Prix di Berlino che concluderanno la travagliata e inedita stagione 2019/2020 di FIA Formula E non ha avuto storia: Antonio Felix Da Costa ha dominato l'evento dal primo all'ultimo giro, arrivando sul traguardo con distacco (+5"4) nei confronti del primo degli inseguitori.

Per il portoghese questo potrebbe rappresentare l'evento chiave: grazie a questo successo e alla conseguente giornata storta di Mitch Evans e Maximilian Guenther, si è involato in campionato arrivando a 96 punti contro i 56 di Evans e i 48 di Guenther.

40 punti di vantaggio sono un bottino considerevole, specialmente se si tiene in considerazione la straordinaria competitività del team di Felix Da Costa, la DS Techeetah, che è in testa al campionato dedicato ai team.

Se la lotta per la prima posizione non è mai iniziata, è stata divertente quella per il podio che ha visto prevalere sotto la bandiera a scacchi Andre Lotterer su Porsche - secondo al traguardo - seguito dalla Virgin di Sam Bird.

Il tedesco e il britannico si sono sorpassati più volte nel corso degli ultimi minuti di gara, ma il pluri vincitore della 24 Ore di Le Mans ha avuto la meglio con una manovra all'ultimo giro di gara che gli ha permesso di conquistare la piazza d'onore.

In tutto questo è mancato all'appello Jean-Eric Vergne, crollato nella seconda parte di gara. Il 2 volte campione di Formula E non è nemmeno arrivato alla fine dell'E-Prix, dunque è da considerare non classificato. Ai piedi del podio il solito arrembante Nyck De Vries su Mercedes, davanti al duo belga formato da Jerome D'Ambrosio (Mahindra) e Stoffel Vandoorne (Mercedes).

Sébastien Buemi non è andato oltre il settimo posto con la DAMS, mentre Maximilian Guenther ha giocato in difesa in una giornata di gara a dir poco complicata per lui e il team Andretti Autosport, che ha piazzato in Top 10 anche Alexander Sims. Tra i due ecco la prima Audi, quella del brasiliano Lucas Di Grassi.

Molto male, come detto, Mitchell Evans. Il neozelandese della Jaguar ha lottato per le posizioni di rincalzo, risultando poi protagonista di un testacoda nelle fasi finali della gara che lo ha costretto a chiudere con un 15esimo posto anonimo.

Da dimenticare la gara di Robin Frijns, durata solo pochi minuti a causa di un contatto nelle prime fasi di gara con Guenther. Il pilota del team Virgin è finito contro le barriere, danneggiando seriamente la sua monoposto. Nel tentativo di guadagnare i box, l'olandese ha sbattuto ancora e ha costretto i commissari di gara a far intervenire in pista la Safety Car.

Non è andata molto meglio a Felipe Massa, finito a muro con la sua Venturi nella seconda parte di gara. La Direzione Gara non ha concesso al brasiliano di fare retromarcia e ripartire (la sua monoposto era molto danneggiata all'anteriore), così è stata introdotta la Full Course Yellow per permettere ai commissari di spostare la sua monoposto.