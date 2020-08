Formula E: Felipe Massa lascia la Venturi

Felipe Massa e la Venturi Racing si separano con effetto immediato e non proseguiranno la loro avventura assieme nella prossima stagione di FIA Formula E.

L'annuncio della dipartita tra il brasiliano e il team monegasco è giunta esattamente al termine dell'ultimo round disputato ieri sera a Berlino, anche se non è stato chiarito da Massa se si tratta della fine dell'avventura nella serie elettrica, ma con la sicurezza che la sua carriera non si concluderà qui.

Nei due anni con la Venturi, il sudamericano non ha effettivamente brillato, ma mette in archivio un podio centrato proprio nell'E-Prix di casa del team, a Monte-Carlo.

“Lasciare una squadra non è mai una decisione semplice da prendere - ha ammesso Massa - Assieme abbiamo passato ottimi momenti e la squadra mi ha dato modo di scoprire qualcosa di diverso, per cui voglio ringraziare il Presidente, Gildo Pastor, e la Team Principal, Susie Wolff, per aver creduto in me".

"E' stato un onore far parte dell'unico team di Monaco presente nel motorsport e rappresentarli sul podio del Monaco E-Prix nel momento migliore per me. In questi due anni ho imparato tanto, ma per varie ragioni non siamo riusciti ad arrivare ai risultati sperati. Nonostante questo, mi sono divertito molto e non posso far altro che augurare il meglio alla squadra per il futuro. Non vedo l'ora di annunciare i miei prossimi programmi sportivi".

Susie Wolff ha aggiunto: "Felipe ha portato tanto al team. Avere un pilota del suo profilo, calibro ed esperienza ha aiutato la squadra a crescere tantissimo. Ho grande rispetto per lui ed è stato un piacere lavorare assieme, gli auguro il meglio per il futuro".