Formula E | Evans regola Vergne e conquista la vittoria a Jakarta

Dopo aver letteralmente dominato il doppio round di Roma Mitch Evans si è imposto anche nel primo E-Prix di Jakarta al termine di una lotta intensa con Jean-Eric Vergne.

Il pilota della Jaguar, scattato dalla terza posizione, è stato abile sia nella gestione della potenza residua nel finale di gara sia nell’utilizzo dei due Attack Mode disponibili ottenendo così un successo che lo rilancia con decisione in campionato.

La gara ha visto i primi quattro, Vergne, Antonio Felix da Costa, Mitch Evans ed Edoardo Mortara, disputare una gara a parte nella prima frazione. Il quartetto ha subito preso un buon margine scambiandosi le posizioni ad ogni passaggio sulla zona riservata all’Attack Mode.

A tredici minuti dal termine Mortara ha rotto gli indugi passando da Costa grazie all’Attack Mode per salire in terza posizione e mettersi così a caccia del francese della DS Techeetah e del neozelandese della Jaguar.

Evans ha compiuto la manovra decisiva a sei minuti dal termine quando ha beffato Vergne con uno splendido sorpasso all’interno di curva 6.

Da quel momento il pilota della Jaguar ha cercato di prendere margine sul transalpino, ma Jean-Eric non ha mai mollato restando in scia ad un Evans che ha dovuto sia resistere alla pressione di JEV che tenere sotto controllo la carica residua.

Il ritmo, inevitabilmente, si è alzato e questo ha consentito a Mortara di tornare con il duo di testa. Lo svizzero ha cercato in ogni modo di indurre in errore Vergne, ma il pilota della DS Techeetah non ha mai commesso alcuna sbavatura nonostante stesse cercando a sua volta di riprendere la posizione su Evans.

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah Photo by: Muhammad Pratama Supriyadillah

Il pilota della Jaguar è stato impeccabile ottenendo un successo di grande peso, mentre Vergne ha dovuto masticare amaro vedendosi costretto ad una seconda posizione che non rende merito ad una gara dominata sin dall’inizio.

Chi va via da Jakarta col sorriso stampato in viso sono Edoardo Mortara e Stoffel Vandoorne. Lo svizzero del team Venturi ha provato a replicare la stessa strategia vista nel primo E-Prix di Berlino ritardando al massimo l’attivazione del primo Attack Mode senza però ottenere lo stesso risultato.

Il terzo gradino del podio, però, consente a Mortara di portarsi in seconda posizione in classifica piloti con un ritardo di appena sette punti da Vandoorne oggi quinto.

Il pilota della Mercedes non è mai stato in grado nella prima fase di gara di tenere il passo dei primi quattro, ma ha corso con intelligenza mostrando un buon potenziale nello stint finale quando si è portato in scia a da Costa.

Nel momento in cui ha cercato di soffiare la quarta piazza al portoghese, però, si è scontrato con un da Costa perfetto nella difesa ed ha così preferito non prendere rischi e portare a casa punti pesantissimi in ottica campionato.

Buona la gara di Jake Dennis, sesto ed autore di una prova solida in Indonesia, mentre alle spalle del pilota britannico ha chiuso un Lucas di Grassi che conferma l’ottimo stato di forma del team Venturi in questo momento.

Bella anche la rimonta di Pascal Wehrlein dall’undicesima posizione di partenza, causa penalità, sino all’ottava. Il tedesco della Porsche, però, può recriminare per alcuni contatti che lo hanno fatto retrocedere nel finale quando la sesta piazza sembrava ampiamente alla sua portata.

La top 10 si è completata con Bird e Buemi in nona e decima posizione grazie alla penalità di 5 secondi inflitta a Lotterer per un contatto che ha fatto retrocedere il portacolori della Porsche in undicesima posizione.