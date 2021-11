Formula E | Evans il più veloce nella simulazione di qualifica

A seguito delle critiche per il format da quattro gruppi, che ha spesso e volentieri penalizzato i protagonisti del campionato, obbligati a scendere in pista nel primo, con la pista più sporca, la Formula E entrerà in una nuova era per quanto riguarda le qualifiche nella prossima stagione.

Il nuovo format prevede due gruppi da 11 piloti, uno per squadra, con i primi quattro che si qualificano per un torneo ad eliminazione diretta per determinare le prime quattro file dello schieramento.

Nella simulazione svolta oggi a Valencia, sono stati coinvolti tutti i piloti presenti nella fase ad eliminazione diretta, appaiando quelli che avevano ottenuto la medesima posizione nei rispettivi gruppi.

I primi a sfidarsi quindi sono stati i rookie Dan Ticktum ed Antonio Giovinazzi, ultimi nei gruppi. Ad avere la meglio è stato Ticktum a tavolino, perché l'italiano non si è presentato in pitlane in tempo.

Nyck de Vries invece ha vinto il testa a testa con la Mercedes gemella di Stoffel Vandoorne, con Alexander Sims che ha avuto la meglio su Oliver Turvey e Maximilian Gunther su Sergio Sette Camara per appena sei centesimi.

Altre sfide "in famiglia" hanno visto primeggiare Jack Dennis sul nuovo compagno in Andretti Oliver Askew, e Pascal Wehrlein battere Andre Lottere in casa Porsche.

Antonio Felix da Costa ha successivamente battuto Sebastien Buemi, facendo segnare quello che era il miglior tempo provvisorio della sessione, mentre Oliver Rowland ha avuto vita facile con Nick Cassidy, visto che quest'ultimo ha interrotto il suo giro.

Jean-Eric Vergne si è imposto nella sfida con Robin Frijns, che era stato il più veloce alla conclusione della normale giornata di test, nella sfida riservata alle due Jaguar Mitch Evans invece ha fatto segnare il miglior tempo del pomeriggio in 1'26"426 battendo il compagno di box Sam Bird.

L'ultimo duello ha visto opposti i due piloti della Venturi, con Edoardo Mortara che ha piegato Lucas di Grassi grazie ad un ottimo tempo nell'ultimo settore.

I test a Valencia proseguiranno domani, mentre la terza giornata, che sarà anche quella conclusiva, è fissata per giovedì.

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE21 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images