Formula E: Eindhoven, l'E-Prix è quasi realtà

L'Olanda si sta riscoprendo fervente amante del motorsport. Sull'onda lunga dei risultati dell'énfant prodige Max Verstappen, oltre al ritorno in calendario di Zandvoort per la Formula 1, potremo presto assistere ad un E-Prix di Formula E sulle strade di Eindhoven.

Lo scorso anno è stato creato un consorzio con l'obiettivo di ospitare l'evento per la stagione 2022-2023 e nelle scorse ore abbiamo assistito ad un'accelerazione verso tale risultato.

“Ci sono importanti similitudini tra gli obiettivi della Formula E, di Eindoven, della regione Brainport Eindhoven e del Nord Brabant”, si legge in un comunicato stampa diffuso dagli organizzatori nelle scorse ore.

Robin Frijns, nato nella città di Maastricht, si dice felice che si stia per giungere ad una svolta positiva sulla vicenda.

“Abito a 45 minuti da Eindhoven, quindi sarei molto contento se si dovesse correre lì. Voglio aiutare gli organizzatori per quanto mi sarà possibile. Ovviamente non sono coinvolto dal punto di vista economico e contrattuale, ma voglio fare in modo che si incontrino e scambino le loro idee i promoter e tutte le persone che possono avere voce in capitolo”, commenta Robin a Motorsport.com

“Se un paio di anni fa avessimo chiesto ai cittadini di Eindhoven se fossero stati interessati ad ospitare una gara di Formula E sul loro territorio, avrebbero sicuramente storto il naso. La Formula 1 era il solo focus”, continua Frijns.

“Adesso la F1 tornerà a Zandvoort, il che è un bene, ma contestualmente anche gli olandesi si sono approcciati alla Formula E. Ci hanno visto correre in giro per il mondo nelle più famose capitali, quindi penso sia venuta l'acquolina in bocca anche a loro”, conclude l'olandese.

Sono giunte voci a Motorsport.com secondo cui in Germania potrebbe presto disputarsi una seconda gara di Formula E. La città che potrebbe ospitare l'evento dovrebbe essere Stoccarda, data la vicinanza di attori fondamentali per la serie come Porsche e Mercedes.