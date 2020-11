Formula E ed Extreme E si legano in una partnership strategica

Formula E ed Extreme E hanno annunciato oggi di aver allacciato un legame che non è solo legato al fatto di mettere in pista e strada vetture completamente elettriche, ma anche per altri - nobili - obiettivi.

La Formula E ha infatti annunciato oggi di essere diventato azionista di minoranza in Extreme E, categoria che vedrà impegnati SUV full electric in gare pensate e realizzate in luoghi remoti di tutto il mondo.

Si tratta dunque di un'alleanza strategica tra due categorie che fanno della sostenibilità dell'ecosistema un cavallo di battaglia. Lo scopo di entrambe è combattere il cambiamento del clima, accelerare la transizione verso una mobilità completamente elettrica e utilizzare le rispettive piattaforme er catalizzare cambiamenti positivi per le future generazioni.

La Formula E, ora diventata socio di minoranza della Extreme E, avrà un posto in cosiglio d'amministrazione. Il rappresentante sarà Jamie Reigle, già amministratore delegato della Formula E.

Le due categorie rimarranno indipendenti, ma la loro collaborazione permetterà una partnership strategic in quanto l'amministratore delegato della Extreme E e il fondatore della Formula E, Alejandro Agag, manterrà anche il ruolo di presidente della Formula E.

Così le due categorie si sono unite in un anno molto importante per entrambe, perché per la Formula E si tratterà della prima stagione in cui potrà designare un campione del mondo dopo 7 stagioni, mentre per la Extreme E il 2021 sarà l'anno del debutto assoluto che avverrà in Arabia Saudita il 21 marzo.