Formula E | Ecco la Mercedes 2022 di De Vries e Vandoorne

Come riportato da Motorsport.com, le frecce d'argento lasceranno la serie con l'ingresso delle regole Gen3, ma intanto ecco la monoposto che da lunedì girerà a Valencia nei test pre-stagionali sul Circuito Ricardo Tormo.

Le regole di omologazione riviste assicurano che la Silver Arrow 02, seguita da Nick Chester e Pierre Godof affronti una nuova annata e a parte le modifiche nella livrea, la macchina ha aggiornamenti al software, dato che ci sarà un aumento di potenza di 20kW nella modalità di gara.

Confermati i piloti Stoffel Vandoorne e Nyck De Vries, ma con cambiamenti significativi a livello ingegneristico, spostando la sede operativa a Brackley da Stoccarda e Afalterbach.

"Non credo che il nostro approccio stia per cambiare significativamente ora in termini di passaggio dall'essere cacciatori a diventare prede - ha detto James - Sappiamo quanto sia serrato questo campionato e quanto siano tosti i rivali. Sarà un'altra dura battaglia fino alla fine".

"La pressione c'è sempre, ma tutti stanno lavorando alacremente e sono contento di vedere fame di raggiungere ottenere il massimo all'interno della squadra".

Mercedes ha vinto i titoli 2021, ma ha anche subito un crollo di forma a metà stagione, guadagnando in qualifica a scapito del ritmo gara.

Chester ha aggiunto: "La macchina è omologata, quindi la geometria di base della vettura è quella, ma c'è ancora un po' di lavoro che può essere fatto per quanto riguarda il suo set-up meccanico. Possiamo fare ulteriori sviluppi man mano che si impara qualcosa".

"Questo è ciò su cui stiamo lavorando, così come sulla mappatura: come far funzionare i sistemi in macchina e come possiamo sviluppare il software a casa mentre aumentiamo le conoscenze delle gomme e della macchina attuale, in modo da poter ottenere ancora di più da essa".

Champion Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, on the podium Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images