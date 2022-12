Formula E | DS Penske presenta la E-Tense FE23 Gen3

DS Performance ha aperto oggi un nuovo capitolo della sua storia nel motorsport presentando il proprio team, ora assieme a Penske Autosport, e la nuova vettura con cui correrà durante la stagione 2023 di FIA Formula E, la DS E-Tense FE23 Gen3.

Il team, assieme a Techeetah, ha ottenuto 10 vittorie, 15 pole position, 28 podi e, soprattutto, due titoli di categoria. Ora è tempo di un nuovo capitolo assieme a Penske e con due piloti che, nel corso della loro carriera sono riusciti a vincere il titolo in Formula E. Stiamo parlando del francese Jean-Eric Vergne e del belga Stoffel Vandoorne.

Si tratta dell'unica coppia piloti capace di aver vinto il titolo: Vergne ne ha vinti addirittura due nel corso delle ultime stagioni, mentre Vandoorne arriva dalla Mercedes proprio con i galloni di campione del mondo in carica dopo aver vinto il titolo pochi mesi fa.

Per quanto riguarda la vettura, si tratta della terza generazione di Formula E che esordirà proprio quest'anno. Le DS Penske saranno immediatamente riconoscibili grazie alla loro livrea, nera e oro, fatta per spiccare in mezzo al gruppo delle monoposto che si sfideranno nel corso della prossima stagione.

Penske DS09 Photo by: DS Automobiles

L'FE23 presenta una serie di cambiamenti significativi rispetto al suo predecessore. Le vetture Gen3 sono le più veloci di sempre per ciò che riguarda il Mondiale di Formula E, raggiungono una velocità massima di 280 km/h, pur essendo 60 kg più leggere della vettura Gen2. La cosa più straordinaria, tuttavia, è l'efficienza, poiché più del 40% dell'energia utilizzata in una gara proviene dalla rigenerazione che si attiva in frenata.

La DS E-Tense FE23 è anche più potente, erogando 350 kW rispetto ai 250 kW della vettura Gen2 ed è dotata di quattro ruote motrici. Una nuova trasmissione anteriore aggiunge ulteriori 250 kW alla parte posteriore, raddoppiando la capacità di rigenerazione per un totale di 600 kW. Infine, grazie alla nuova trasmissione anteriore, la Gen3 è la prima vettura di Formula E senza freni posteriori idraulici.

"L'innovazione nasce dalla competizione! Fin dalla fondazione di DS Automobiles, abbiamo posto l'elettrificazione al centro della nostra strategia globale", ha dichiarato Beatrice Foucher, amministratore delegato di DS Automobiles.

"I nostri successi in Formula E, come primo produttore premium della categoria, e i nostri numerosi record raggiunti con la vettura di seconda generazione, hanno aumentato il nostro know-how tecnologico e migliorato la nostra reputazione. Oggi iniziamo un nuovo capitolo con un team rinomato, piloti eccezionali e un obiettivo chiaro: continuare a vincere titoli per promuovere il lancio dei nostri nuovi modelli esclusivamente elettrici dal 2024".

Penske DS09 Photo by: DS Automobiles

Queste invece le parole di Eugenio Franzetti, direttore di DS Performance: "Questo è un momento estremamente emozionante per DS Performance. Dopo i nostri enormi successi con la vettura Gen2, sveliamo oggi la nuova DS E-Tense FE23: la nostra auto di Formula E di terza generazione più leggera, veloce e potente".

"È anche un nuovo capitolo per il team di Penske Autosport, uno dei più grandi nomi di tutto il motorsport. Nelle prossime stagioni, la nostra nuova vettura sarà affidata a due grandi piloti, Stoffel Vandoorne e Jean-Eric Vergne. Questi due campioni sono estremamente veloci e affidabili e senza dubbio mostreranno le capacità tecnologiche delle nostre auto e del marchio DS".

Jay Penske, proprietario e team principal di DS Penske ha aggiunto: "Questa stagione è un momento decisivo per la squadra. Una nuova generazione di auto da corsa, un nuovo propulsore e una storica alleanza con un costruttore che ammiriamo da anni. Non potremmo essere più eccitati per la stagione 9! Crediamo che le nostre prospettive per la stagione rimangano incredibilmente forti con Stoffel e JEV che si assicurano le formazioni più forti ed esperte della serie. Non vedo l'ora di ottenere risultati eccezionali in questa stagione e l'inizio di un viaggio con DS e Stellantis a Città del Messico nel gennaio 2023".

Non potevano mancare poi le prime parole dei due piloti. Stoffel Vandoorne si è presentato così, dopo la strepitosa esperienza con Mercedes che gli ha fruttato la conquista del titolo iridato di categoria.

"Sono un grande fan della nuova livrea e non potrei essere più entusiasta di condividere il prodotto finito. Abbiamo davanti a noi un anno di gare estremamente emozionante e sono felice di poter mettere pressione alle altre squadre fin dall'inizio della stagione in Messico!".

Penske DS09 Photo by: DS Automobiles

Jean-Eric Vergne, pluri-campione di Formula E, ha intenzione di riscattarsi dopo un'ultima stagione non all'altezza delle sue aspettative. L'ex pilota della Toro Rosso è una delle stelle della categoria e farà di tutto per tornare a splendere.

"Sono orgoglioso di questa macchina! La livrea rende l'auto molto liscia, veloce e aggressiva e questo rappresenta il nostro spirito di squadra! Condividiamo tutti la stessa passione per il nostro sport e quando questa incontra l'efficienza e il duro lavoro, il successo non è mai lontano. Non vedo l'ora di portare il nostro nuovo DS E-Tense FE23 a nuove vittorie".

Presentazione Penske DS09 1 / 16 Foto di: Francesco Corghi Presentazione Penske DS09 2 / 16 Foto di: Francesco Corghi Presentazione Penske DS09 3 / 16 Foto di: Francesco Corghi Presentazione Penske DS09 4 / 16 Foto di: Francesco Corghi Presentazione Penske DS09 5 / 16 Foto di: Francesco Corghi Penske DS09 6 / 16 Foto di: DS Automobili Penske DS09 7 / 16 Foto di: DS Automobili Penske DS09 8 / 16 Foto di: DS Automobili Penske DS09 9 / 16 Foto di: DS Automobili Penske DS09 10 / 16 Foto di: DS Automobili Penske DS09 11 / 16 Foto di: DS Automobili Penske DS09 12 / 16 Foto di: DS Automobili Penske DS09 13 / 16 Foto di: DS Automobili Penske DS09 14 / 16 Foto di: DS Automobili Penske DS09 15 / 16 Foto di: DS Automobili Penske DS09 16 / 16 Foto di: DS Automobili