Formula E: DS conferma l'impegno fino al 2026

DS Automobiles ha annunciato che proseguirà nel suo impegno in FIA Formula E World Championship anche per la Season 9.

La scuderia francese porta avanti l'avventura iniziata dalla Season 2 che l'ha vista poi collaborare dall'ingresso delle Gen2 con la Techeetah arrivando a conquistare i titoli piloti e team.

Con l'adozione delle vetture Gen3, DS sarà quindi in griglia fino al 2026, portando avanti il lavoro di acquisizione dati e sviluppo che poi si trasmette al settore del prodotto di serie.

"DS Automobiles si è assicurata un posto in griglia per la Season 9 ed oltre, a conferma che la Formula E è una piattaforma di tecnologia e sviluppo per tutto l'automotive - ha detto Jamie Reigle, AD della Formula E - Non vediamo l'ora di cominciare la nuova stagione con loro".

Beatrice Foucher, direttore generale di DS Automobiles, ha aggiunto: “L'elettrificazione è il cuore della strategia globale di DS Automobiles, siamo stati i primi ad entrare in Formula E e il marchio ha beneficiato delle prestazioni e sviluppo di DS Performance in pista, raccogliendo conoscenze importanti".

"Se oggi DS Automobiles è un costruttore multienergetico con le minori emissioni di CO2 in Europa, è anche grazie alla Formula E. Il nostro impegno fino al 2026 ci darà modo di continuare a lavorare su queste cose".