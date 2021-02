Formula E, Diriyah: monologo di de Vries in Gara 1

Un dominio totale. Non può essere descritto in altro modo il venerdì di Nyck de Vries a Diriyah, palcoscenico del primo appuntamento stagionale della Formula E.

L’olandese della Mercedes è stato l’autentico mattatore della giornata ottenendo il miglior tempo in entrambe le sessioni di libere ed in qualifica per poi comandare dal primo all’ultimo giro e conquistare il successo in Gara 1.

De Vries è scattato perfettamente al via ed ha subito messo un buon margine di sicurezza su René Rast, gestendo al meglio la carica della batteria.

In due occasioni, però, il pilota della Mercedes ha rischiato di vedere vanificati i propri sforzi quando la safety car è stata costretta ad entrare sul tracciato a seguito del contatto tra Lynn e Bird prima e del crash autonomo di Gunther a muro poi.

Nonostante queste neutralizzazioni de Vries ha sempre gestito al meglio la corsa, guidato in modo ottimale dal suo muretto.

Lo stesso non può dirsi per Rast. Il pilota dell’Audi sembrava essere il rivale più insidioso per l’olandese, ma il suo box ha commesso un errore madornale quando non lo ha informato del botto di Gunther e l’ha invitato a passare nella zona riservata all’attack mode.

Rast ha così sprecato il boost supplementare di potenza dietro la safety car e quando la bandiera verde è tornata a sventolare ha subìto l’attacco da parte di uno splendido Edoardo Mortara.

Il pilota della Venturi è stato autore di una manovra capolavoro nelle battute iniziali grazie alla quale è riuscito a superare in un sol colpo Wehrlein ed Evans per portarsi in terza posizione. Successivamente ha guidato senza mai commettere una sbavatura per poi approfittare del disastro Audi e centrare così un notevole secondo posto.

La Casa dei quattro anelli ha poi perso anche l’ultimo gradino del podio nelle battute conclusive quando Evans (autore di una grande rimonta dalla sesta posizione) ha avuto la meglio su Rast per la terza piazza finale.

Deludente la gara di Wehrlein. Il secondo posto ottenuto in qualifica aveva fatto pregustare un risultato importante a Porsche, ma il pilota tedesco ha ben presto alzato bandiera bianca retrocedendo sino alla quinta piazza.

Nei minuti conclusivi si è assistito ad una lotta intensa tra Rowland e Sims per la sesta posizione con l’inglese della Nissan bravo a precedere il connazionale della Mahindra.

Sims, inoltre, si è dovuto difendere con i denti nei secondi finali di Gara 1 dall’assalto di Vandoorne. L’ex campione F2 non ha mostrato lo stesso passo del compagno di team e non ha potuto fare altro che chiudere la prima corsa del weekend in ottava piazza.

Lucas di Grassi mette una pezza ad una qualifica difficile con una rimonta che l’ha visto concludere in nona posizione davanti a Oliver Turvey, mentre il campione in carica, Antonio Felix da Costa, ha soltanto sfiorato la zona punti chiudendo in undicesima posizione dopo essere partito dalla diciottesima.