Formula E | De Vries artiglia la pole per Gara 2 a Diriyah

Dopo aver ottenuto il primo successo stagionale Nyck de Vries ha aumentato il suo bottino di punti quest’oggi in occasione della sessione di qualifiche che ha determinato la griglia di partenza del secondo E-Prix di Diriyah.

Il campione del mondo in carica è riuscito ad ottenere la pole dopo aver avuto la meglio su Edoardo Mortara al termine di un duello intenso nel quale l’olandese si è imposto per appena 5 millesimi.

Tutto lasciava presagire che la sfida tra de Vries e Mortara sarebbe stata quella che avrebbe incoronato il poleman di Gara 2. Il pilota della Mercedes, infatti, era stato il più rapido del Gruppo A e l’unico in quella sessione a scendere sotto il muro dell’1’08’’, mentre Mortara aveva fatto la differenza nel Gruppo B ottenendo il crono di riferimento.

Nei quarti di finale de Vries ha avuto vita facile contro Vergne, mentre il pilota del team Venturi non ha dovuto faticare più di tanto contro Lotterer. In semifinale de Vries si è imposto contro Lucas di Grassi e Mortara ha dettato legge contro Robin Frijns.

Il pilota del team Venturi può però recriminare per le sbavature commesse in Curva 1 e 3 nel corso dell’assalto alla pole divenute poi determinanti per il risultato finale. Mortara ha messo una pezza nel secondo e nel terzo settore annullando il gap da de Vries, ma l’olandese, senza aver commesso particolari errori, è riuscito ad artigliare la pole con il crono di 1’07’’154 precedendo il rivale per soli 5 millesimi.

Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

La seconda fila della griglia di partenza di Gara 2 vedrà scattare dalla terza casella Robin Frijns, mentre al fianco dell’olandese prenderà il via un Lucas di Grassi che con questa performance ha sottolineato l’ottimo stato di forma odierno del team Venturi.

Terza fila per André Lotterer e un Jean Eric Vergne piuttosto deluso, mentre il compagno di squadra del francese, Antonio Felix da Costa, prenderà il via da Gara 2 dalla casella numero 7. Il portoghese, però, è stato protagonista di un episodio controverso.

Formula E: l’errore di Antonio Felix da Costa

Da Costa, in occasione dei quarti di finale, ha completamente ignorato il semaforo verde a lui dedicato che gli avrebbe permesso di scendere in pista e si è messo in moto soltanto quando è stata data luce verde per lo slot dedicato a di Grassi. Il brasiliano è stato così costretto ad attendere dei secondi in più prima di ricevere l’autorizzazione ad andare in pista, ma nonostante questa incomprensione il risultato ha sorriso ugualmente al pilota del team Venturi.

La top 10 si è completata con Jake Dennis in ottava piazza. L’inglese, protagonista in Gara 1, è apparso particolarmente amareggiato per non essere riuscito ad entrare nei quarti di finale ed oggi scatterà davanti ad Alexander Sims ed Oliver Rowland.

Qualifica da dimenticare per Sam Bird. Il pilota della Jaguar ha danneggiato la sospensione posteriore destra della sua vettura nel corso del turno iniziale ed è stato costretto a dare forfait. L’inglese scatterà dall’ultima fila alle spalle di un Giovinazzi ancora in attesa di comprendere appieno la sua monoposto per riuscire ad estrarne il massimo potenziale. Anche oggi per il pilota di Martina Franca sarà fondamentale percorrere quanti più chilometri possibile per entrare in sintonia con la vettura del Dragon Penske.