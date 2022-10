Formula E | Dan Ticktum confermato in NIO 333 per il 2022-23

Dopo una buona prima avventura nella serie, in cui ha conquistato un punto a Roma e si è inserito nei duelli di qualifica a Seul, fra le parti è giunto il rinnovo per l'inizio dell'era Gen3.

Il britannico rimane come compagno di Sergio Sette Camara, che arriva da Dragon Penske dopo ottime gare nel 2021-22.

Il prolungamento della permanenza di Ticktum è stato annunciato su Instagram, dove ha spiegato di aver già provato la nuova vettura ER9 Gen3 del team, in un test a Mallory Park e Varano.

"Come previsto, sono tornato alla sede di NIO 333 - ha dichiarato Ticktum in un video - Ho guidato la Gen3 un paio di volte ed è un grande passo avanti rispetto alla Gen2, devo dire che finora mi è piaciuta molto. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova era delle corse elettriche".

Dan Ticktum, NIO 333, NIO 333 001, Lucas di Grassi, Venturi Racing, Silver Arrow 02, Oliver Askew, Andretti Motorsport, BMW iFE.21 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Con il duo Ticktum-Sette Camara, non c'è dunque spazio per Oliver Turvey, che lascia la squadra dopo otto anni. Sebbene sia stato accostato alla McLaren, secondo le notizie raccolte da Motorsport.com sarà Jake Hughes al volante della vettura per il 2022-23.

Anche Sette Camara ha provato la Gen3, descrivendola come "molto fisica", cosa che secondo lui hanno riferito anche gli altri piloti in griglia.

"La Gen3 sembra molto fisica; tutti i piloti con cui ho parlato mi hanno detto che il volante è molto duro, quindi credo che su questo siamo tutti d'accordo", ha detto Sette Camara.

"Quindi, quest'anno più che mai, presterò particolare attenzione alla mia condizione fisica. L'allenamento al coperto è ottimo per sviluppare la forza, quello all'aperto è il luogo in cui mi alleno per il cardio, ma uso anche quel tempo per liberare la mente".

"Una parte importante del mio allenamento si svolge anche sui simulatori, sui quali cerco di guidare almeno ogni settimana. Dato che il tempo a disposizione è limitato, questo è diventato la soluzione migliore".