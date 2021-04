Formula E: Cassidy in pole nel secondo ePrix di Roma

Nick Cassidy ha siglato questa mattina la pole position nelle qualifiche del secondo E-Prix di Roma in programma sul tracciato cittadino dell’Eur. Il neozelandese grazie al tempo di 1’52”011 alla media di 92 km/h partirà davanti a tutti nel quarto round della Formula E dopo essere stato il più veloce con la monoposto del team Virgin, il team clienti che adotta il motogeneratore Audi.

Per Cassidy, che è un debuttante in FE, c’è la grande occasione di conquistare i primi punti in campionato: la pista gli piace e sull’acqua si è adattato piuttosto bene dopo essere stato anche il più veloce in PL3. Va detto che Nick ha potuto sfruttare il miglioramento delle condizioni meteo con l’asfalto che è andato asciugandosi per la Super Pole, mentre era bagnato nella fase a gruppi.

In prima fila ci sarà anche un altro volto nuovo della serie elettrica: stiamo parlando del brasiliano Norman Nato, il portacolori del team Venturi che era stato il più rapido nella fase a gruppi, mentre nella Super Pole ha pagato tre decini a Cassidy.

La seconda fila è controllata da Pascal Wehrlein con la Porsche e da Stoffel Vandoorne con la prima Mercedes ufficiale: il belga vuole cancellare la delusione di ieri, mentre Maximilian Gunther con la BMW e Alexander Sims sulla Mahindra si divideranno la terza fila.

Il primo degli esclusi dalla Super Pole è stato Edoardo Mortara, lo svizzero che ieri ha accusato un problema al powertrain Mercedes.

André Lotterer, autore del secondo tempo assoluto della fase a gruppi si è visto cancellare la bella prestazione a due decimi da Nato perché ha usato più energia elettrica di quella consentita dal regolamento e così è stato retrocesso in 22esima posizione.

Male il leader del campionato Sam Bird, ieri secondo con la Jaguar: il britannico sarà in sesta fila con il compagno di squadra Mitch Evans. Non brillante Jean Eric Vergne con la DS Techeetah: il francese vincitore ieri è solo 21esimo.

Il secondo ePrix di Roma scatterà alle 13,04 con diretta tv su Sky Sport 1 e Italia 1: la durata è di 45 minuti + 1 giro.