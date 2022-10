Formula E | Calendario 2023: entra Città del Capo, esce Seoul

Nel corso della riunione del WMSC del 19 ottobre, è stato ratificato il calendario aggiornato della Formula E, insieme alle date dei test pre-stagionali a Valencia dal 13 al 16 dicembre.

La bozza del calendario originale presentata dopo la riunione del WMSC di giugno prevedeva tre date da confermare, mentre il già concordato E-Prix di Città del Capo era stato escluso dal programma provvisorio.

Alla fine, però, la gara si svolgerà il 25 febbraio, due settimane dopo il primo E-Prix di Hyderabad.

L'amministratore delegato della Formula E, Jamie Reigle, ha poi dichiarato a Motorsport.com che l'omissione di Città del Capo era dovuta semplicemente al fatto che gli organizzatori del campionato volevano aspettare di avere la certezza di poter realizzare l'evento sudafricano.

Il campionato rimane impegnato a trovare una gara negli Stati Uniti dopo l'eliminazione dell'E-Prix di New York, poiché il Brooklyn Cruise Terminal e l'area circostante che ospita l'evento sono in fase di sviluppo.

Poiché il progetto dell'E-Prix di Vancouver è stato cancellato la scorsa stagione perché il promoter OSS Group non è riuscito a ottenere i permessi necessari dal governo locale, l'unica rappresentanza del Nord America è l'apertura della stagione a Città del Messico, il 14 gennaio.

"Siamo entusiasti di annunciare Città del Capo come nuova destinazione per la nostra serie nella stagione 9", ha dichiarato il responsabile del campionato di Formula E, Alberto Longo.

"I nostri partner locali stanno lavorando duramente per portare in città una gara del Campionato mondiale ABB FIA Formula E e non vediamo l'ora di vedere le futuristiche auto Gen3 gareggiare sullo sfondo dell'iconica Table Mountain".

Cape Town overview Photo by: Uncredited

"I lavori di ristrutturazione dello Stadio Olimpico di Seoul, sede delle nostre prime gare in Corea del Sud all'inizio di quest'anno, ci impediscono di tornare nello stesso luogo la prossima stagione, come inizialmente previsto, e quindi stiamo esplorando altre opzioni in Corea del Sud per sostituire questa sede".

"Stiamo inoltre discutendo attivamente con altre città e sedi di livello mondiale per ospitare un evento nelle altre date che rimangono con la location da confermare".

La data dell'11 marzo è stata scartata a favore di un secondo E-Prix di Berlino, che si terrà il 23 aprile, mentre lo spazio lasciato libero da Seoul ospiterà provvisoriamente una gara il 20 maggio.

La Formula E starebbe cercando un evento alternativo in Corea del Sud e anche la data del 24 giugno rimarrà vuota per il momento.

FORMULA E: il calendario provvisorio 2023

14 gennaio 2023 - Città del Messico

27-28 gennaio 2023 - Diriyah, Arabia Saudita (2 gare)

11 febbraio 2023 - Hyderabad, India

25 febbraio 2023 - Città del Capo, Sud Africa

25 marzo 2023 - San Paolo, Brasile

22-23 aprile 2023 - Berlino, Germania (2 gare)

6 maggio 2023 - Monaco

20 maggio 2023 - TBD

3-4 giugno 2023 - Jakarta, Indonesia (2 gare)

24 giugno 2023 - TBD

15-16 luglio 2023 - Roma, Italia (2 gare)

29-30 luglio 2023 - Londra, UK (2 gare)