Formula E | Bird ottavo nonostante una mano fratturata

Sam Bird è stato vittima di un'incidente alla partenza della seconda gara londinese dalla Formula E, ma è riuscito a terminare la gara, concludendo in ottava posizione.

Dopo la corsa ha ricevuto anche una penalità di cinque secondi, essendo stato ritenuto responsabile di un successivo contatto con la Porsche di Pascal Wehrlein alla curva 16, anche se questo non ha influito sul suo piazzamento, visto che il suo vantaggio nei confronti di Sergio Sette Camara era più ampio della sanzione.

Tuttavia, essendo dolorante alla mano sinistra, si è sottoposto anche a dei controlli che hanno evidenziato una frattura, con la quale ha dovuto fare i conti per tutta la corsa.

Con un breve comunicato, la Jaguar ha annunciato che il pilota britannico si recherà quindi da uno specialista, insieme al quale deciderà se partecipare o meno all'E-Prix di Seoul.

"Poco dopo la gara, Sam Bird del Jaguar TCS Racing è stato portato in ospedale per controlli precauzionali relativi ad infortunio subito durante il primo giro nel Round 14 di Londra", si legge nel comunicato del team.

"In seguito ad una radiografia, possiamo dire che ha riportato una frattura scomposta alla mano sinistra. Sam si recherà al più presto da uno specialista per determinare il trattamento migliore".

"La partecipazione di Sam al prossimo E-Prix di Seul del 13 e 14 agosto sarà valutata nei prossimi giorni".

Sam Bird, Jaguar Racing Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Se Bird non potrà correre, è probabile che il pilota di riserva Norman Nato possa prendere il suo posto in Corea.

Nato ha corso per la Venturi nella scorsa stagione, vincendo l'ultima gara della stagione a Berlino, ma quest'anno è stato sostituito da Lucas di Grassi.

Anche Tom Dillmann è un pilota di riserva per la Jaguar, ma ha meno esperienze recenti nella serie rispetto a Nato.

Bird si è ritirato dalla gara di apertura all'ExCeL di sabato, dopo un incidente con Jean-Eric Vergne ed Edoardo Mortara, nel quale i tre piloti si sono scontrati alla curva 2. Mortara è entrato in contatto con Bird due volte, spedendolo a muro e costringendolo allo stop.

Il compagno di squadra di Bird, Mitch Evans, si è ritirato dalla gara di domenica, riferendo che in frenata aveva "uno strano comportamento" e che un ciclo di accensione non è bastato a risolvere il problema. In questo modo il neozelandese è scivolato a 36 punti dal leader iridato Stoffel Vandoorne.