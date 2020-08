Formula E, Berlino 5: Rowland regala il successo alla Nissan

Oliver Rowland finalmente ha rotto gli indugi e, dopo aver flirtato più volte con un risultato di grande rilievo in queste gare al Tempelhof Airport di Berlino, è riuscito a regalare alla Nissan la vittoria nell'E-Prix di Berlino 5, penultimo appuntamento della stagione 2019/2020 di Formula E.

Il pilota britannico è stato a dir poco perfetto, mantenendo la prima posizione alla partenza e tenendola tra le mani per tutta la gara. Nella prima fase si è limitato a mantenere a distanza un Robin Frijns molto veloce, cercando di evitare che l'olandese si avvicinasse pareggiando la strategia riguardo gli attack mode scelta dall'avversario.

La seconda parte è stata ancora più tranquilla, con Frjins che ha badato maggiormente a guardarsi le spalle dalla minacciosa presenza della Porsche di Andre Lotterer e dell'Audi di Rene Rast. Alla fine l'olandese ha portato a casa un secondo posto di rilievo, mentre per il terzo posto la lotta è stata serrata e non priva di colpi di scena.

L'epilogo, la mossa decisiva, è stata sferrata a un paio di curve dal termine della gara, con Rene Rast che ha approfittato della crisi di energia sulla Porsche di Lotterer per puntarlo e passarlo con una manovra molto decisa. Le due monoposto sono entrate in collisione più volte, con Lotterer che è stato molto bravo a non cedere al rivale al primo assalto.

Rast, però, ha avuto la meglio e si è aggiudicato con merito il terzo posto, mentre il suo compagno di squadra Lucas Di Grassi è stato penalizzato di 5" per aver colpito Antonio Felix Da Costa in un duello a centro gruppo. Il brasiliano è stato autore di un'altra gara opaca, che lo ha visto terminare in fondo al gruppo.

Alex Lynn ha completato la Top 5 al volante della prima Mahindra. Il britannco ha completato una gara solida e priva di sbavature, mantenendo alle proprie spalle la seconda Porsche, quella di Neel Jani e la prima Jaguar di Mitch Evans. Edoardo Mortara è stato il miglior pilota Venturi in ottava posizione davanti a Sébastien Buemi e alla Nissan di Sébastien Buemi. Lo svizzero ha completato la Top 10.

Gara lontana dalle posizioni che contano per tanti protagonisti del campionato, tra cui Felipe Massa, Nyck De Vries, Jean-Eric Vergne - quest'ultimo è stato costretto a fare un Drive Trough per aver raffreddato troppo la batteria, e il neo-campione della serie Antonio Felix Da Costa, ritiratosi nelle ultime battute della gara dopo una buona rimonta che lo aveva portato a sfiorare la Top 10.

Grazie a questo successo, Rowland è salito in seconda posizione nel campionato Piloti con 83 punti, superando Jean-Eric Vergne fermo a 80. Ricordiamo però che il titolo Piloti è già stato assegnato al dominatore della stagione, Antonio Felix Da Costa, mentre la DS Techeetah ha vinto il titolo squadre, anche in questo caso con ampio margine sui rivali.