Formula E, Berlino 4: Vergne in pole davanti a da Costa

Dopo essere stato il più veloce nei gruppi, il campione in carica è sceso in pista per ultimo nella Superpole ed ha avuto la meglio sul leader da Costa per appena 0"14, grazie ad un crono di 1'06"247.

Poco male per da Costa, che oggi ha ottime chance di festeggiare il titolo, visto che entrerà in gara con 67 punti di vantaggio e gli basterà averne almeno 51 quando calerà la bandiera a scacchi per iniziare la festa.

Il portoghese era stato il primo a scendere in pista in Superpole, ma il suo giro è stato particolarmente brillante, perché gli ha permesso di mantenere la leadership fino a quando non è stato il momento di Vergne.

Sembra aver finalmente ritrovato fiducia Oliver Rowland, bravo a piazzare la sua Nissan e.dams in terza posizione, seppur con un ritardo di ben 0"445 rispetto al miglior tempo. A dividere la seconda fila con lui ci sarà il compagno di squadra Sebastien Buemi, mentre a completare la top 5 c'è la Mercedes di Nyck de Vries.

A sorpresa, in Superpole si è inserito anche Felipe Massa, visto quanto aveva faticato nelle prime gare di Berlino. Il pilota della Venturi però è riuscito con un bel colpo di reni a firmare il terzo tempo nell'ultimo gruppo e ad entra così in Superpole, nella quale però si è dovuto accontentare del sesto posto.

Il primo degli esclusi al termine dei gruppi è stato Alex Lynn che con la sua Mahindra ha preceduto un René Rast che ha fatto un bel passo avanti al volante dell'Audi. Di gara in gara, il tedesco sta migliorando e oggi è stato più veloce del compagno Lucas di Grassi, solamente 12esimo.

A completare la top 10 ci sono poi l'altra Mahindra di Jerome d'Ambrosio e la Virgin di Robin Frijns, mentre la Jaguar di Mitch Evans occupa l'11esima posizione. Sono diversi però i piloti più attesi che hanno deluso, su tutti Maximilian Gunther, passato dalla vittoria di ieri al 21esimo posto in griglia di oggi.

E considerando che è proprio il pilota della BMW il primo inseguitore di da Costa in campionato, il portoghese oggi dovrà badare soprattutto a stare lontano dai guai. Però nelle retrovie ci sono anche altri big come Andre Lotterer (Porsche) e Stoffel Vandoorne (Mercedes), rispettivamente 18esimo e 20simo.