Formula E, Berlino 2: seconda pole di fila per da Costa

Il leader del campionato ha fatto segnare il nuovo primato del circuito cittadino di Tempelhof a rovescio con un crono di 1'06"442, che non ha lasciato scampo a Sebastien Buemi, secondo con la Nissan nonostante scendesse in pista per ultimo in Superpole.

Prima del giro del portoghese, Alex Lynn e Nyck de Vries erano separati solamente da 2 millesimi in Superpole.

Nonostante non abbia affrontato in maniera perfetta, da Costa li ha distanziati di due decimi sia nel primo che nell'ultimo settore, chiudendo con un margine di 477 millesimi.

Buemi poi ha perso progressivamente terreno, circa un decimo e mezzo nel primo settore e due nel secondo, transitando sul traguardo con un ritardo di 417 millesimi che ha comunque piazzato la sua Nissan al secondo posto.

Lynn comunque si è confermato un'ottima scelta per la Mahindra, staccando il terzo tempo alla sua seconda apparizione con la squadra al posto di Pascal Wehrlein.

De Vries invece scatterà quarto, davanti a Robin Frijns della Envision Virgin Racing e a Lucas di Grassi, che completa il quadro dei piloti che hanno avuto accesso alla Superpole con la sua Audi, dopo essere stato il più veloce nelle libere di stamani.

Il compagno di squadra di Buemi, Oliver Rowland, è stato il primo a mancare la Superpole e quindi si andrà a schierare in settima posizione, davanti al campione in carica Jean-Eric Vergne.

A riprova della grande prestazione di da Costa, però c'è il nono posto di Sam Bird, che non è andato oltre la quinta fila, nonostante il suo fosse stato il secondo tempo nello stesso gruppo del portoghese. Accanto al britannico ci sarà la Venturi di Edoardo Mortara.

Continuando a scorrere la classifica, Maximilian Gunther non è riuscito a fare meglio dell'11esimo tempo con la BMW, ma è andata anche peggio ad Andre Lotterer, solamente 12esimo con la Porsche dopo aver concluso al secondo posto la gara di ieri.

Deludente anche Stoffel Vandoorne, rimasto decisamente lontano dalla Mercedes gemella di de Vries con il 13esimo tempo. Male anche Alexander Sims, che non è riuscito ad andare oltre alla 15esima piazza con la BMW.

La notizia migliore per da Costa, però, è che il diretto inseguitore nella classifica del campionato, ovvero Mitch Evans, si ritrova addirittura in 17esima posizione con la sua Jaguar, quindi rischia concretamente di veder aumentare il suo ritardo di 44 lunghezze.

Male anche il due volte campione DTM René Rast, che per il momento fatica a prendere le misure alla monoposto dell'Audi.