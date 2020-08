Il campione 2017-18 ieri ha sbagliato il suo giro in qualifica e quindi è andato a schierare la sua Audi in 20esima posizione, recuperando poi fino all'ottavo posto nonostante un contatto nel finale con la DS Techeetah di Jean-Eric Vergne.

Il brasiliano ha girato in 1'06"732 con la sua E-tron FE06, precedendo di appena 9 millesimi Andre Lotterer.

Per gran parte della sessione di 45 minuti, davanti a tutti c'è stato il vincitore della gara di ieri, Antonio Felix da Costa, che però stava utilizzando solamente 235 Kw di potenza.

Una raffica di tentativi a piena potenza però alla fine ha relegato il leader del campionato al sesto posto, anche perché nel suo giro migliore ha accusato un bloccaggio alla curva 6, che lo ha fatto finire largo alla curva 7.

Detto del secondo tempo della Porsche di Lotterer, in terza posizione, appena 8 millesimi più indietro, c'è la BMW con Maximilian Gunther, squalificato al termine della gara di ieri.

Ha provato a stare lontano dai guai Mitch Evans, che ha piazzato la sua Jaguar in quarta posizione, seguito dall'altra BMW di Alexander Sims, che ha completato una top 5 tutta racchiusa nello spazio di appena 0"089.

Buona anche la prestazione del nuovo arrivato in casa Dragon Racing, il brasiliano Sergio Sette Camara, che ha ottenuto un buon settimo tempo. Basta pensare che oggi è riuscito ad essere due secondi più veloce di quanto non lo fosse stato ieri.

Vergne invece ha speso buona parte del turno concentrandosi sul risparmio energetico ed ha chiuso in ottava posizione, seguito dalla Nissan di Oliver Rowland e dalla Mercedes di Stoffel Vandoorne.

Il nuovo compagno di di Grassi, René Rast, ha pagato appena quattro decimi, che però sono bastati per farlo chiudere in 14esima posizione. E' andata anche peggio a Felipe Massa, che si è lamentato di un anteriore pessimo e non è andato oltre al 23esimo tempo.

Peggio di lui ha fatto Daniel Abt, passato a difendere i colori della NIO 333 dopo la rottura con Audi, che ha detto di aver sbagliato completamente l'assetto e di non avere alcuna fiducia nella sua vettura.